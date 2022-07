Isuzu MU-X khác lạ với bản độ địa hình

Mẫu xe 7 chỗ gầm cao được trang bị động cơ diesel tăng áp 4 xy-lanh dung tích 3.0L sản sinh công suất 187 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Arctic Trucks chi nhánh ở Nga vừa giới thiệu bản độ cho mẫu SUV 7 chỗ Isuzu MU-X. Diện mạo bên ngoài chiếc xe đã thay đổi hoàn toàn. Mẫu xe 7 chỗ của Isuzu sở hữu bộ lốp địa hình rất hầm hố và chắc chắn.

Để phù hợp với bộ lốp mới A/T 35 inch (315/70 R17) to lớn, hãng độ kịp thời lắp bộ vè chắn bùn mở rộng ở phía trước và sau. Hệ thống giảm xóc cũng được điều chỉnh để phù hợp với lốp mới, đồng thời tăng khoảng sáng gầm lên mức 278 mm, cao hơn rất nhiều so với mức 235 mm ở xe nguyên bản.

Các thông số góc tới, góc thoát cũng được nâng lên giúp xe leo các con dốc đứng tốt hơn.Ngoài ra, Arctic Trucks cũng lắp ống thở, tấm chắn gầm cùng bộ tời điện có sức kéo lên tới 5,6 tấn.

Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel tăng áp 4 xy-lanh dung tích 3.0L sản sinh công suất 187 mã lực, mô-men xoắn 450 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Xe có thêm cấu hình động cơ 1.9L và hộp số sàn.

Arctic Trucks không tiết lộ chi phí cho gói nâng cấp này nhưng cho biết, quá trình nâng cấp mất 20 ngày để thực hiện và hoàn thành các thủ tục để xe lăn bánh ngoài đường.