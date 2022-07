Isuzu mu-X 2022 sử dụng duy nhất động cơ 1.9L tại Việt Nam

Isuzu mu-X thế hệ mới tại thị trường Việt Nam có những thay đổi ở cả ngoại hình và nội thất. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 4 phiên bản gồm B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4, giá bán lần lượt 900 triệu đồng, 980 triệu đồng, 1,12 tỷ đồng và 1,19 tỷ đồng . Giá bán mới này chênh lệch vài chục triệu đồng so với giá dự kiến được đại lý đưa ra trước đó, đồng thời cũng cao hơn so với thế hệ cũ.