Isuzu D-Max 2021 ra mắt tại Việt Nam, giá rẻ có thoát cảnh ế ẩm?

Dù có giá bán rẻ nhất phân khúc, Isuzu D-Max vẫn khó lòng cạnh tranh với các đối thủ khác do thua thiệt về động cơ, trang bị và công nghệ an toàn.

Dù nằm trong top 10 xe bán chạy nhất ASEAN trong năm 2020, tình cảnh của Isuzu D-Max tại Việt Nam hoàn toàn trái ngược so với các nước khác trong khu vực. Trong năm 2020, chỉ có 188 chiếc Isuzu D-Max được bán ra, mức doanh số tệ nhất trong phân khúc. Ford Ranger dẫn đầu với doanh số 13.291 xe, Toyota Hilux đứng thứ 2 với doanh số 2.642 xe, Mitsubishi Triton có doanh số 2.247 xe và Mazda BT-50 có 1.392 xe bán ra.

Đã xuất hiện trên thị trường khá lâu, Isuzu D-Max vẫn chật vật trong việc tìm chỗ đứng trong lòng người dùng. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ kể trên do thua thiệt về trang bị an toàn, tiện nghi và cả động cơ.

Thế hệ mới của mẫu xe này vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 3 phiên bản là Presige MT, Prestige AT và Type Z AT 4x4, giá bán lần lượt 630 triệu đồng, 650 triệu đồng và 850 triệu đồng.

Thế hệ mới của Isuzu D-Max đã ra mắt thế giới từ tháng 10/2019. Đây là lần thay đổi mạnh mẽ nhất của mẫu bán tải này sau 8 năm. Chiếc xe được thiết kế mới cả ngoại thất lẫn nội thất. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.265 x 1.870 x 1.790 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, Isuzu D-Max ngắn hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm và thấp hơn 5 mm. Trục cơ sở 3.125 mm, dài hơn đời cũ 30 mm.

Ngoại hình của D-Max 2020 mạnh mẽ và cá tính hơn so với bản tiền nhiệm. Thiết kế nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, mở rộng theo toàn bộ chiều cao của phần đầu xe. Đèn chiếu sáng dạng bi-LED projector tiêu chuẩn, đèn sương mù LED. Phía sau đuôi xe, đèn hậu được thiết kế lại với họa tiết đẹp mắt hơn, sử dụng công nghệ LED. Cản sau có kiểu dáng đẹp, gọn gàng hơn đời cũ. Isuzu D-Max có tùy chọn mâm xe hợp kim 18 inch cho bản Type Z, các bản Presige được trang bị mâm 17 inch.

Bên trong nội thất khá đơn giản. Xe có màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió sau... Nhìn chung cabin của Isuzu D-Max không thực sự nổi bật so với vẻ ngoài.

Công nghệ an toàn của D-Max 2021 có thêm cảnh báo điểm mù, bên cạnh những tính năng đã có trên đời cũ như ABS, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Bản cao nhất có 7 túi khí. Dù đã được nâng cấp, những trang bị an toàn có trên Isuzu D-Max chỉ ở mức cơ bản so với các đối thủ khác như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Ford Ranger.

Isuzu D-Max 2021 tại Việt Nam có duy nhất bản động cơ diesel 1.9L, công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Bản Type Z cao cấp nhất có hệ dẫn động 4 bánh, tích hợp tính năng gài cầu điện tử và khóa vi sai cầu sau. Phanh đĩa trước và phanh sau tang trống. Vô-lăng trợ lực thủy lực.

Động cơ chính là điểm gây thất vọng trên Isuzu D-Max 2021 tại Việt Nam, động cơ diesl 1.9L không khác biệt gì so với đời trước, đây cũng là mẫu xe sở hữu động cơ dung tích nhỏ nhất phân khúc. Trong khi tại Thái Lan, xe có bản động cơ diesel 3.0L với nhiều cải tiến, buồng đốt được làm lại, kim phun áp suất cao hơn, lớp phủ carbon trên các chân piston. Động cơ này cho công suất 190 mã lực và 450 Nm, tăng 13 mã lực và 70 Nm so với động cơ cũ.

Mức hiệu suất của động cơ 1.9L trên D-Max 2021 cũng kém xa các đối thủ khác như Mitsubishi Triton (công suất 179 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm), Toyota Hilux (147-201 mã lực và mô-men xoắn 400-500 Nm), Mazda BT-50 (148-197 mã lực và mô-men xoắn 375-470 Nm) hay Ford Ranger (160-210 mã lực và mô-men xoắn 385-500 Nm).

Với việc các đối thủ khác có đa dạng lựa chọn hơn, nhiều trang bị và động cơ mạnh hơn, khả năng Isuzu D-Max có thể thay đổi thứ hạng trong phân khúc vẫn là dấu hỏi lớn.