Israel: Tổng thống Putin xin lỗi vì phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov

Nhà chức trách Israel cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi vì phát biểu của Ngoại trưởng Sergey Lavrov liên quan đến Adolf Hitler và người Do Thái.

Lời xin lỗi được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Israel ngày 5/5, theo Haaretz dẫn thông báo của văn phòng Thủ tướng Israel sau cuộc điện đàm.

Moscow chưa xác nhận thông tin này.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời hoan nghênh việc Tổng thống Putin làm rõ quan điểm của Điện Kremlin về người Do Thái cũng như sự kiện diệt chủng trong Thế chiến 2.

Tổng thống Putin cũng nói với Thủ tướng Bennett rằng Nga muốn tiếp tục phát triển quan hệ với Israel trên nguyên tắc "tình bạn và tôn trọng lẫn nhau".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có phát biểu khiến Israel phẫn nộ khi cho rằng ông trùm Quốc xã Adolf Hitler mang dòng máu Do Thái, và "những người bài Do Thái nhất là người Do Thái".

Phát biểu được Ngoại trưởng Lavrov đưa ra nhằm chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - một người gốc Do Thái, cũng như một lần nữa cáo buộc chính quyền của ông Zelensky là "tân phát xít".

Hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Israel, gồm Thủ tướng Bennett, Ngoại trưởng Yair Lapid, đã lên án phát ngôn của Ngoại trưởng Lavrov. Ngoại trưởng Lapid nói phát ngôn của ông Lavrov là "không thể tha thứ, phiến diện và sai lầm khủng khiếp về lịch sử".

Hôm 3/5, Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục cáo buộc Israel "ủng hộ chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine".

Đến ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga lại cáo buộc Israel đang cùng chiến đấu với những theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Ukraine.