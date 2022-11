Israel bất ngờ không kích tại Syria

Quân đội Syria cho biết vụ tấn công bằng tên lửa của Israel vào một căn cứ không quân ở miền Trung nước này đã khiến 2 binh sĩ thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Một máy bay bị phá hủy tại căn cứ không quân Shayrat sau cuộc không kích của Mỹ vào năm 2017. Ảnh: Sputnik.

Ngoài 2 người thiệt mạng, cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs vào hôm 13/11 cũng khiến 3 binh sĩ của quân đội Syria bị thương. Một nguồn tin quân sự cho biết căn cứ Shayrat trong thời gian gần đây đã được không quân Iran sử dụng.

Cơ quan thông tấn SANA của Syria đã đăng tải một video ngắn ghi lại vụ việc và cho biết vụ tấn công đã gây ra một số "thiệt hại vật chất", song không cung cấp thêm những chi tiết về các thiệt hại này.

Khi được hỏi về cuộc tấn công vào hôm 13/11, một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết nước này sẽ không bình luận về thông tin được các quốc gia khác công bố.

Trả lời Reuters, một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết cuộc không kích đã nhắm vào một đường băng tại căn cứ không quân Shayrat, một cơ sở quân sự quan trọng của quân đội Syria nằm ở phía đông nam thành phố Homs.

Cũng theo nguồn tin này, đường băng bị tấn công trong cuộc không kích cùng nhiều cơ sở ngầm tại căn cứ Shayrat, bao gồm các nhà chứa máy bay kiên cố, đã được quân đội Nga tiến hành nâng cấp toàn diện và mở rộng trong 3 năm qua.

Hình ảnh về vụ tấn công vào hôm 13/11 được các kênh truyền thông địa phương tại Syria chia sẻ. Ảnh: Times of Israel.

Theo các nguồn tin an ninh, bên cạnh việc nâng cấp và sử dụng căn cứ Shayrat, quân đội Nga cũng có lực lượng đóng quân gần cơ sở này.

Israel trong nhiều năm qua đã thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria nhằm vào các lực lượng quân sự do Iran hỗ trợ tại quốc gia này. Theo Times of Israel, các quan chức quốc phòng Israel trong quá khứ từng thừa nhận quốc gia Do Thái đã tiến hành hàng trăm đến hàng nghìn vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria kể từ năm 2011.