Isaac, Lyly song ca dưới mưa

Show âm nhạc thực tế “Không độ Chill & Cool” tiếp tục mang đến khán giả những chia sẻ thú vị từ các nghệ sĩ khách mời, bên cạnh giai điệu của nhiều ca khúc bất hủ.

Trong tập trước, chuyến xe của “Không độ Chill & Cool” đã đưa khán giả hòa mình vào không gian biển xanh, mây trắng đầy thư giãn tại vùng đất hoa vàng cỏ xanh Phú Yên. Với màn hóa thân hài hước của các thành viên trên chuyến xe “Không Độ” cùng 2 khách mời là nữ ca sĩ Lyly và Isaac, những nhân vật hoạt hình Doraemon, Shizuka, Nobita, Jaian, Jaiko, Dekisugi như bước ra đời thật, mời khán giả trở lại tuổi thơ vô tư, rũ bỏ mọi ưu phiền cuộc sống.

Đến tập tiếp theo, “hội bạn lớp 4E” đã có một buổi picnic chill giữa thiên nhiên bao la, thưởng thức các món đặc sản Phú Yên, chia sẻ những câu chuyện thú vị… Tất nhiên, không thể thiếu những giai điệu ngọt ngào đến từ giọng hát của 2 nghệ sĩ khách mời.

Lyly bật mí đời tư

Ngay đầu chương trình, khán giả đã nhận được thông tin rất thú vị về Lyly khi nữ ca sĩ tiết lộ bản thân đang ăn chay và đã bắt đầu chế độ này được 5 tháng. Tiếp nối không khí vui vẻ tại buổi cắm trại, đáp lại lời đề nghị trình diễn một bài song ca của Quang Trung, cặp nghệ sĩ đã có màn tái hiện bản hit Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm từng làm mưa làm gió của của Lương Bằng Quang và Thu Thủy.

Với phần trình diễn sôi động của Isaac và Lyly, ca khúc tưởng chừng quen thuộc bỗng trở nên mới lạ, khiến tất cả bị cuốn theo giai điệu và chill giữa không gian biển trời thư giãn.

Isaac và Lyly tái hiện bản hit Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm. Ảnh chụp từ video.

Sau khi chill cùng âm nhạc, các thành viên đã có những giây phút trải lòng về sở thích cũng như chuyện công việc và đời tư. Lyly khiến cả ê-kíp sửng sốt khi tiết lộ bản thân từng khóc “3 ngày 3 đêm” sau khi gửi ca khúc Sao anh chưa về nhà cho nữ ca sĩ AMEE.

“Đa số ca khúc có tên Lyly do các ca sĩ khác thể hiện đều là em viết cho chính mình. Tuy nhiên, do không có điều kiện hoặc chưa có duyên nên những bài hát đó được các ca sĩ khác thể hiện. Ban đầu, em dành ca khúc Anh nhà ởđâu thế cho kế hoạch debut. Song thời điểm đó, do chưa đủ điều kiện, em đành phải gửi gắm ‘đứa con tinh thần’ cho một gia đình khác”, giọng ca sinh năm 1996 chia sẻ.

Dù vậy, Lyly vẫn cảm thấy vui khi ca khúc được AMEE thể hiện thành công, nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Lyly trải lòng về nỗi buồn khi phải chia tay những “đứa con tinh thần”. Ảnh chụp từ video.

Không gian âm nhạc "cực chill"

Sau giây phút lắng đọng, chuyến cắm trại quay về không khí vui nhộn khi mọi người cùng tham gia thử thách “Máy phát hiện nói dối”. Trong phần này, hàng loạt bí mật chưa từng được tiết lộ của các thành viên dần được phơi bày. Đây cũng là lần đầu tiên Isaac mạnh dạn thừa nhận từng dành rất nhiều tình cảm cho Diệu Nhi và hết lời khen ngợi nữ diễn viên.

Sau màn “quay cuồng” với các câu hỏi oái ăm từ chương trình, Isaac đưa khán giả trở lại không gian âm nhạc cùng Đối với anh em vẫn là cô bé - tác phẩm huyền thoại tiếp của thế hệ 8X, đầu 9X.

Đắm chìm trong khoảnh khắc “cực đã”, host Quang Trung bật mí những bất ngờ đưa anh đến con đường nghệ thuật, đồng thời góp giọng với Mascara - sáng tác đến từ nhóm nhạc Chillies.

Không khí được đẩy lên cao trào khi ê-kíp “Không độ Chill & Cool” đón nhận cơn mưa bất ngờ ập đến. Tuy nhiên, với nhiệt huyết đang dâng trào, 6 thành viên quyết định tiếp tục hát bất chấp trời mưa.

6 thành viên trên chuyến xe “Không độ Chill & Cool” đắm chìm vào âm nhạc bất chấp trời mưa. Ảnh chụp từ video.

Giai điệu ngọt ngào của ca khúc Please tell me why vang lên dưới bầu không khí mát dịu và khung cảnh xanh tươi lập tức biến không gian trở nên lãng mạn. Không chỉ các nghệ sĩ, qua âm nhạc, khán giả theo dõi chương trình cũng được giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi.

Giai điệu Please tell me why vang lên dưới bầu không khí mát dịu. Ảnh chụp từ video.

Show nhạc thực tế “Không độ Chill & Cool” với dàn sao “triệu view” cùng nội dung “có một không hai” đang nhận được sự quan tâm của hàng chục nghìn khán giả mỗi tuần. Chương trình đem đến những giây phút thư giãn với nhiều tiếng cười sảng khoái, các cung bậc cảm xúc chạm tới trái tim.

Khán giả có thể xem lại chương trình để cùng giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, hoặc theo dõi các tập tiếp theo vào 20h thứ bảy hàng tuần tại kênh YouTube Không độ Chill & Cool.