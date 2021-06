Irina Shayk - mỹ nhân quyến rũ từng bỏ rơi C.Ronaldo

Người mẫu gốc Nga trải qua hai mối tình tốn hàng thập kỷ với Ronaldo, Bradley Cooper trước khi được cho là đang hẹn hò với chồng cũ Kim Kardashian.

Nhắc đến người mẫu gốc Nga Irina Shayk, khán giả gọi cô là một trong những nửa kia đặc biệt nhất của siêu sao Cristiano Ronaldo (CR7). Shayk là người đẹp hiếm hoi chủ động nói lời chia tay với tuyển thủ nổi tiếng thế giới.

Sau khi đường ai nấy đi với CR7, Irina Shayk xây dựng mối quan hệ với nhiều ngôi sao khác. Mới nhất, cô được bắt gặp đang hẹn hò với Kanye West, chỉ hơn 3 tháng sau khi rapper chia tay với vợ cũ - ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian.

Bỏ rơi Cristiano Ronaldo

Irina Shayk sinh năm 1986, là một trong những người mẫu thành công nhất xứ bạch dương. Người đẹp nhiều lần góp mặt trong danh sách mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh. Vẻ đẹp của Shayk nổi bật nhờ đôi mắt màu ngọc lục bảo, đôi môi cong mọng, làn da màu ô liu.

Shayk sinh ra ở ngôi làng khai thác than nhỏ bé Yemanzhelinsk (Nga). Người đẹp sinh năm 1986 xuất thân trong gia đình khốn khó có mẹ là giáo viên dạy piano, cha là công nhân mỏ than. Năm Shayk 14 tuổi, cha cô qua đời.

Năm 2004, gia đình Shayk chuyển đến thành phố Chelyabinsk. Tại đây, Shayk theo học tại một trường tư nhân về thời trang, làm đẹp. Cô lọt vào "tầm ngắm" của công ty tìm kiếm những hoa hậu tài năng. Sau đó, cô tới Paris, Tây Ban Nha và cuối cùng là New York để theo đuổi sự nghiệp người mẫu và trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng thế giới, lọt top 50 phụ nữ Nga nóng bỏng nhất.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Irina Shayk là người đẹp từng hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng, nổi bật là Cristiano Ronaldo.

Irina Shayk và CR7 hẹn hò từ năm 2010. Ảnh: People.

Tháng 5/2010, hai ngôi sap gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò bí mật. Hai năm sau, CR7 chính thức giới thiệu bạn gái tại lễ trao giải Quả bóng vàng. Từ đó, Irina liên tục được truyền thông chú ý. Thời điểm đó, thay vì tên gọi "siêu mẫu Nga", khán giả gọi cô là "bạn gái nóng bỏng của CR7".

Trong cuốn tiểu sử Cristiano Ronaldo: The Biography, chị gái, đồng nghiệp và bạn bè của CR7 đều nói siêu mẫu Nga là phụ nữ mạnh mẽ, cùng đẳng cấp và trên hết là "người yêu trong mơ" của Ronaldo. Thế nhưng, 4 năm sau, cặp sao chia tay.

Sau này, cuốn tiểu sử cũng tiết lộ lý do chia tay của cả hai rằng Shayk là người chủ động nói lời chia tay Cristiano Ronaldo. Theo cuốn sách của tác giả Guillem Balague, cuộc tình của hai ngôi sao nổi tiếng vốn gặp nhiều vấn đề, con trai riêng và mẹ ruột của CR7 chưa bao giờ thân thiết với người đẹp Nga.

Irina Shayk cũng không hài lòng vì bạn trai khi CR7 đã là người trưởng thành nhưng luôn để mẹ quyết định nhiều thứ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Trong một lần hiếm hoi nhắc đến tình cũ, người đẹp cho rằng: "Phụ nữ luôn cảm thấy tồi tệ khi chọn sai người đàn ông mà nghĩ họ sẽ đứng về phía mình".

Sau này, khi được phỏng vấn, chị gái Ronaldo cho hay nam cầu thủ từng nói "muốn chết" khi bị Irina Shayk đòi chia tay. Đồng đội của CR7 cho hay chân sút cảm thấy mất bình tĩnh khi đọc tin nhắn chấm dứt tình cảm của bạn gái cũ.

Irina Shayk là người tình lâu năm nhất của CR7. Ảnh: Daily Mail.

Dù Ronaldo nhiều lần níu kéo nhưng Shayk luôn khẳng định sẽ cắt đứt mối quan hệ và không bao giờ quay lại với ngôi sao bóng đá nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Tính đến nay, Irina Shayk là người tình lâu năm nhất của CR7 và cũng là cô gái được nam cầu thủ chính thức giới thiệu ở các sự kiện lớn.

Mất cân bằng khi chia tay Bradley Cooper

Ba tháng sau chia tay CR7, Shayk tìm thấy hạnh phúc bên diễn viên Bradley Cooper. Cặp sao lần đầu gặp gỡ ở họp báo phim Finding Neverland và hẹn hò không lâu sau đó. Thời điểm đó, truyền thông nhận định Bradley Cooper là định mệnh của Shayk khiến cô quyết định sinh con cho anh.

Người đẹp sinh năm 1986 ít tham gia sự kiện giải trí mà lui về chăm sóc chồng con. Họ được xếp vào một trong những cặp sao hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Hollywood.

"Làm mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời. Điều đó giúp tôi trở thành người tốt hơn. Gia đình là thứ quan trọng nhất mà tôi có được", chân dài sinh năm 1986 nói với tạp chí W.

Tới tháng 6/2019, sau khi Bradley Cooper gặt hái được thành công từ A Star Is Born, anh và vợ có dấu hiệu rạn nứt với lý do được cho là nam diễn viên có mối quan hệ ngoài luồng với Lady Gaga. Ngoài ra, sự khác biệt trong lối sống khiến mối quan hệ của họ ngày càng tồi tệ. "Bradley không thích rượu bia và là người hướng nội. Còn cô ấy lại thích đi chơi, tiệc tùng. Irina đã một mình đến bữa tiệc ở Ibiza (Tây Ban Nha) do nhiếp ảnh gia Mert Alas và Marcus Piggott tổ chức", nguồn tin cho biết.

Irina Shayk và Bradley Cooper gặp gỡ ở họp báo phim Finding Neverland. Ảnh: People.

Thời gian ngắn sau đó, Shayk và Cooper tuyên bố chia tay. Lần này, người đẹp gốc Nga vẫn là người chủ động. Sau đổ vỡ, cô tới Iceland một mình để cân bằng cảm xúc.

Không nói về lý do đổ vỡ, Shayk chỉ tâm sự với Vogue: "Trong một mối quan hệ, sẽ có lúc bạn thấy tuyệt vời nhưng cũng có khi gặp không ít điều tồi tệ, đó là điều hiển nhiên. Hai người tốt chưa chắc làm nên gia đình hoàn hảo".

Irina Shayk cho biết cô không đọc những câu chuyện, bài báo hay thông tin viết về mình. Bởi cô không bận tâm và cũng quá bận rộn để chăm sóc con gái.

Lần hiếm hoi người mẫu chia sẻ về ngôi sao A Star Is Born là khi xuất hiện trên tạp chí Vogue Anh số tháng 3/2020. Irina Shayk thừa nhận cuộc sống khó khăn hơn khi làm mẹ đơn thân. Khác với khi chia tay CR7, Shayk giữ mối quan hệ tốt đẹp với Cooper. Cô và người cũ vẫn gặp gỡ, gửi nhau những chiếc ôm tình cảm và cùng chia sẻ quyền nuôi con.

Irina Shayk và Bradley Cooper chưa từng kết hôn. Ảnh: People.

Hẹn hò với trai hư?

Tháng 3/2020, sau thời gian ở ẩn, Irina Shayk vướng tin hẹn hò với nhà môi giới nghệ thuật Vito Schnabel. Cô liên tục xuất hiện thân mật bên nửa kia và bị bắt gặp về nhà riêng cùng bạn trai mới. Theo The Sun, Schnabel sở hữu nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, là nhân vật có tiếng trong ngành thời trang. Daily Mail cho hay dân trong nghề gọi Vito Schnabel là trai hư khét tiếng. Trước khi vướng tin hẹn hò Irina Shayk, anh từng qua lại với hai mỹ nhân là siêu mẫu Heidi Klum và diễn viên Amber Heard.

Mới nhất, paparazzi chụp được khoảnh khắc Irina Shayk và Kanye West cùng đi nghỉ dưỡng từ hôm 6/6 đến 9/6 ở Provence, Pháp. Nguồn tin tiết lộ nam rapper bao toàn bộ khách sạn rộng 600 mẫu Anh để tạo không gian riêng tư cho cả hai.

Hiện tại, Irina Shayk được cho là đang hẹn hò Kanye West. Ảnh: Backgrid.

Thông tin hai nghệ sĩ hẹn hò rộ lên hồi cuối tháng 5. Trang DeuxMoi - nơi theo dõi và tung tin đồn về các ngôi sao Hollywood - trích dẫn một nguồn cho biết: "Kanye đang bí mật qua lại với Irina, mẹ của con gái Bradley Cooper".

Hiện tại, cả Shayk và chồng cũ Kim Kardashian đều chưa lên tiếng về mối quan hệ.