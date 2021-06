Irina Shayk diện áo corset khoe dáng gợi cảm

Siêu mẫu Nga xuống phố với phong cách hoài cổ từ thập niên 2000, mang đến vẻ ngoài ấn tượng.

Theo Page Six, Irina Shayk diện áo corset màu đen đến từ Are You Am I. Thiết kế này có giá 295 USD . Cô kết hợp cùng quần jeans xanh cạp thấp của Frame, làm nổi bật thân hình thon gọn.

Bên cạnh đó, cô mặc thêm áo khoác da đen cùng đôi combat boots. Mẫu giày là sản phẩm của Both, có giá 705 USD .

Irina Shayk diện corset xuống phố. Ảnh: Page Six.

Để hoàn thiện bộ trang phục, siêu mẫu Nga kết hợp thêm kính râm CELINE, túi đeo từ Burberry và vòng cổ bạc.

Áo corset (áo nịt ngực) đã trở thành mốt được yêu thích nhờ bộ phim Bridgerton. Nhiều ngôi sao như Billie Eilish, Dua Lipa, Miley Cyrus... được nhìn thấy diện kiểu áo này trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, mẫu quần jeans của Irina Shayk gây tranh cãi vì có cạp thấp. Phong cách này trở nên phổ biến vào cuối những năm 1990. Với sự lăng xê của nữ siêu mẫu, nó được dự đoán sẽ trở lại vào năm nay.

Trong cùng ngày, cô được bắt gặp đi chơi cùng tình cũ Bradley Cooper và con gái Lea.

Nam tài tử tươi cười trong bộ trang phục gồm áo sơ mi xanh nước biển, quần kaki và giày thể thao. Trong khi đó, Irina Shayk diện bộ đồ đơn giản với áo phông họa tiết, quần và dép. Cô kết hợp thêm kính giúp vẻ ngoài trông sành điệu hơn.

Irina Shayk xuống phố cùng tình cũ Bradley Cooper. Ảnh: US Weekly.