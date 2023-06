Irina Shayk để mắt đến cầu thủ Tom Brady

Theo Page Six, Irina Shayk có dịp gặp gỡ Tom Brady tại lễ cưới của tỷ phú nghệ thuật Joe Nahmad và Madison Headrick ở Sardinia (Italy) hồi tuần trước. Nguồn tin nói Shayk không để mình rời khỏi tầm mắt của Brady trong sự kiện kéo dài một tuần.

"Irina dõi theo Tom suốt tuần. Cô ấy cố gắng hết mức để thu hút người đàn ông này", một nhân chứng kể. Nguồn tin cho biết thêm, cách chân dài Nga tiếp cận chồng cũ Gisele Bundchen từng được nhìn thấy ở nhiều cuộc tình khác của Shayk, mặc dù các mối tình ấy chẳng đi đến đâu.

Về phía Brady, Page Six tiết lộ anh "không hứng thú" với người mẫu gợi cảm. Cầu thủ bóng bầu dục chỉ coi Shayk là một người bạn.

Ngoài Brady, tiệc cưới còn có các nhân vật tầm cỡ trong giới showbiz, thể thao, kinh doanh như Venus Williams, David Grutman, Simon de Pury và Leonardo DiCaprio - người từng thân mật với Shayk tại lễ hội âm nhạc Coachella giữa tháng 4.

Trước đó, Shayk nhiều lần bị đồn tái hợp Bradley Cooper khi họ đi du lịch cùng nhau và xuất hiện tình cảm trên phố, nhưng cả hai không xác nhận. Bộ đôi hẹn hò từ năm 2015 đến 2019, có chung con gái Lea hiện 6 tuổi.

Năm 2021, Shayk vướng tin hẹn hò Kanye West, song mối quan hệ này cũng không kéo dài.

Trong khi đó, sau khi ly hôn mối tình 13 năm với Gisele Bundchen, Tom Brady tập trung vào sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Anh phủ nhận tin đồn yêu đơn phương diễn viên Reese Witherspoon.

