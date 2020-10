Irene và những người nổi tiếng bị tố coi thường stylist

Không riêng giới Kpop, việc sao không coi trọng đội ngũ stylist hay make up cũng từng là đề tài gây tranh cãi tại Hollywood. Theo Page Six, Tamaran (hình trái) - stylist từng làm việc với nhiều người nổi tiếng - đã thẳng thắn chỉ trích những cái tên cô thấy khó chịu nhất. Người đầu tiên là Marisa Tomei - nữ diễn viên từng đoạt Oscar và gần đây được biết đến nhiều với vai diễn dì May trong Người Nhện. Ảnh: Daily Mirror, Vogue.