Irene được tìm kiếm nhiều nhất vì lăng mạ đồng nghiệp 20 phút

Crash Landing on You (tạm dịch: Hạ cánh nơi anh) là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tháng 1 năm nay trên Naver. Bộ phim phát sóng trên đài cáp tính phí tvN nhưng lại đạt tỷ suất người xem cao bất ngờ. Tác phẩm do Hyun Bin và Son Ye Jin đóng chính soán ngôi Yêu tinh của Gong Yoo, trở thành phim có rating cao nhất trong lịch sử đài tvN.