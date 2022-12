Iran triệu tập đại sứ nước ngoài lần thứ 15 trong vòng 3 tháng

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Anh Simon Shercliff, một ngày sau cuộc triệu tập người đồng cấp Đức Hans-Udo Muzel, hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết.

Đây là lần thứ 15 trong khoảng 10 tuần Iran triệu tập các phái viên nước ngoài, hầu hết đến từ những nước phương Tây.

"Đây là phản ứng ngoại giao trước áp lực chưa từng có đối với Iran", IRNA cho biết.

Ông Shercliff hiện đã được triệu tập 5 lần kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu sau cái chết Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi bị bắt vì không đội khăn trùm đầu đúng cách. Amini chết trong khi bị giam giữ vào ngày 16/9, theo AFP.

Iran gọi các cuộc biểu tình là "bạo loạn" và nói rằng đó là kết quả do các kẻ thù nước ngoài kích động.

IRNA cho biết Bộ Ngoại giao phản đối việc Anh ủng hộ "khủng bố và bất ổn" cũng như các biện pháp trừng phạt mà nước này đã áp đặt.

Iran hôm 10/12 cũng lên án Australia vì áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với cá nhân và tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến phản ứng của Tehran đối với các cuộc biểu tình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanani cáo buộc Canberra "can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, kích động, thúc đẩy bạo lực và hận thù", theo một tuyên bố.

Australia trước đó cùng ngày công bố các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và hai thực thể, bao gồm cảnh sát đạo đức của Iran và Basij, một lực lượng bán quân sự có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

"Hành động chống Iran mới" cho thấy chính phủ Australia đang “che chở cho các phần tử từ các nhóm khủng bố và ly khai chống Iran", ông Kanani nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã cáo buộc Tehran "coi thường quyền của người dân".

Trong khi đó hôm 9/12, Bộ Ngoại giao Iran triệu tập đại sứ Đức Muzel lần thứ 4 kể từ tháng 9, IRNA cho biết.

Bộ bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ nhất đối với sự can thiệp không thể chấp nhận được của Đức", sau khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chỉ trích phiên tòa đã đưa ra bản án tử hình đối với người biểu tình Mohsen Shekari.

Án tử hình đối với Shekari được thực thi hôm 8/12 sau khi người này bị kết tội chặn đường và làm bị thương một nhân viên bán quân sự Basij trong một cuộc biểu tình hồi tháng 9.

Đức cũng đã triệu tập đại sứ Iran, một nguồn tin ngoại giao cho biết, trong khi các chính phủ phương Tây khác lên án vụ xử tử Shekari. Một số nước bao gồm Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Iran đã hai lần triệu tập đại diện của Pháp. Các đại sứ từ Australia, Na Uy và Đan Mạch cũng đã được triệu tập. Họ bị trách móc vì nhiều lý do, bao gồm "lập trường chống Iran về các cuộc biểu tình" và "tuyên truyền chống Iran" của các phương tiện truyền thông ở những quốc gia đó.

