Iran cảnh báo Pháp vì biếm họa lãnh tụ tối cao

“Hành động xúc phạm và khiếm nhã của một ấn phẩm Pháp trong việc đăng hình biếm họa chống lại chính quyền tôn giáo và chính trị sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt”, Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian viết trên Twitter vào ngày 4/1.

“Chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ Pháp đi quá giới hạn. Họ chắc chắn đã lựa chọn con đường sai”, ông nói thêm nhưng không cho biết cụ thể hậu quả.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã triệu tập Đại sứ Pháp Nicolas Roche.

“Pháp không có quyền xúc phạm điều thiêng liêng của các quốc gia Hồi giáo và những nước khác với lý do tự do ngôn luận”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố.

“Iran đang chờ đợi lời giải thích và hành động bồi thường từ chính phủ Pháp trong việc lên án hành vi không thể chấp nhận được của ấn phẩm Pháp”, ông cho biết.

Nathalie Loiseau, nghị sĩ người Pháp của Nghị viện châu Âu và là cựu bộ trưởng của Tổng thống Emmanuel Macron, đã mô tả phản ứng của Iran là “nỗ lực can thiệp” đối với tờ Charlie Hebdo.

Trước đó, tạp chí Charlie Hebdo đã đăng hàng chục tranh biếm họa về nhân vật chính trị và tôn giáo cấp cao nhất ở nước cộng hòa Hồi giáo này, sau khi phát động cuộc thi trong tháng 12/2022 để ủng hộ phong trào biểu tình ở Iran.

Mặc dù được những người ủng hộ coi như biểu tượng đấu tranh cho tự do ngôn luận, Charlie Hebdo cũng bị chỉ trích là khiêu khích không cần thiết. Phong cách của tạp chí này gây tranh cãi ngay cả trong dư luận Pháp.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng đã triệu tập Đại sứ Anh Simon Shercliff vào tháng 12/2022, hãng thông tấn IRNA cho biết. Đây là lần thứ 15 trong khoảng 10 tuần Iran triệu tập các phái viên nước ngoài, sau khi xảy ra phong trào biểu tình vì cái chết Mahsa Amini.

Mahsa Amini, 22 tuổi, bị cảnh sát Iran bắt vì không đội khăn trùm đầu đúng cách. Amini chết trong khi bị giam giữ vào ngày 16/9/2022, theo AFP.

Quyền lực tối cao của hoàng tử 8X giàu nhất Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn "MBS: The Rise to Power of Mohammed bin Salman" của tác giả Ben Hubbard, người đứng đầu văn phòng Beirut của New York Times (NYT). Cuốn sách này nói về Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, khắc họa con đường ông vươn lên quyền lực tối cao và cuộc sống của giới giàu có Trung Đông.

Độc giả có thể xem thêm tại đây