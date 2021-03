iPhone XS cũ về mức giá tốt

iPhone XS hàng cũ, lướt, qua sử dụng có mức giá tốt. Sản phẩm này sở hữu cấu hình khỏe, đáp ứng được nhu cầu của người dùng từ 2-3 năm tới.

iPhone XS được giới thiệu vào năm 2018. Trong thời gian đầu lên kệ tại Việt Nam, sản phẩm được chào bán với giá 30 triệu đồng cho bản 64 GB.

Tháng 9/2019, Apple đã khai tử iPhone XS và XS Max tại sự kiện ra mắt iPhone 11. Điều này đã khiến bộ đôi XS và XS Max trở thành những sản phẩm có tuổi đời ngắn nhất mà Apple từng sản xuất.

Hiện tại, iPhone XS chính hãng không còn hàng tại Việt Nam. Model này chỉ còn hàng qua sử dụng, giá khoảng 9 triệu đồng cho bản 64 GB. Máy có màu đen, trắng và vàng. Mức giá của sản phẩm có sự chênh lệch khoảng 200.000-400.000 đồng tùy vào phiên bản màu sắc.

Thậm chí, người dùng có thể tìm thấy mức giá rẻ hơn trên những kênh chuyên sang nhượng điện thoại cũ như Chợ Tốt, Nhật Tảo với mức giá tầm 7,5-8 triệu đồng tùy hình thức. Tuy nhiên, hình thức này có thể rủi ro hơn so với mua tại cửa hàng. Người mua qua kênh này nên cân nhắc chọn những mẫu máy được bán lại còn bảo hành của nhà bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop.

iPhone XS có màn hình OLED 5,8 inch, camera kép 12 MP. Ảnh: GSMArena.

iPhone XS là mẫu iPhone qua sử dụng đáng mua nhất hiện nay do mức giá hợp lý dưới 10 triệu đồng. Các cửa hàng đều cho biết model này nằm trong top bán chạy.

Theo ông Minh Tuấn, chủ cửa hàng ở quận 1, TP.HCM, iPhone XS qua sử dụng được nhiều người dùng chọn mua. Đây là mẫu iPhone qua sử dụng bán chạy nhất tại cửa hàng.

“iPhone XS được trang bị chip Apple A12, RAM 4 GB, có eSIM. Hiện tại, máy này vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và làm việc của người dùng. Nếu so với iPhone X, iPhone 8 Plus cũ, giá iPhone XS không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, iPhone XS có cấu hình mạnh mẽ và sẽ được cập nhật phần mềm iOS lâu dài hơn”, ông Nam nói.

Bà Kim Vân, đại diện một cửa hàng ở quận 10, TP.HCM cho biết doanh số iPhone XS qua sử dụng tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Người dùng chủ yếu chọn mua bản 64 GB.

“iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus có thiết kế lỗi thời, cấu hình không còn quá mạnh. Trong khi đó, giá iPhone X chỉ chênh lệch 1-2 triệu đồng so với iPhone XS qua sử dụng. Những mẫu iPhone 11, 11 Pro hay 11 Pro Max giá còn khá cao”, bà Vân nhận định.

Những mẫu iPhone cũ hơn như 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus và iPhone SE đời đầu có mức giá rẻ, dưới 5 triệu đồng nhưng người dùng nên cân nhắc trước khi mua.

Theo đó, iPhone 6 và 6 Plus chỉ được cập nhật lên phiên bản iOS 12, trong khi hệ điều hành mới nhất của Apple hiện tại là iOS 14. Một số phần mềm, game sẽ không hỗ trợ các phiên bản iOS đời cũ.

Tháng 11/2020, The Verifier đưa tin iOS 14 có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng cho iPhone 6s, 6s Plus và iPhone SE đời đầu. Nguồn tin này tuy không quá nổi tiếng nhưng từng đoán đúng về các thiết bị được cập nhật iOS mới.