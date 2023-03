iPhone và những điện thoại thay đổi cả thị trường

OnePlus One (2014). OnePlus One định nghĩa lại thế nào là một chiếc điện thoại bình dân hoặc tầm trung, đến từ thương hiệu hoàn toàn mới. Với OnePlus One, người dùng sẽ có được những tính năng thường thấy trên điện thoại Android cao cấp hơn tại thời điểm đó, chẳng hạn màn hình 5,5 inch 1080p, bộ xử lý lõi tứ 2,5 GHz, RAM 3 GB, dung lượng lưu trữ 64 GB, camera 13 MP và camera selfie 5 MP. Nhưng OnePlus One có những thứ này với giá 350 USD , bằng khoảng 1/2 các flagship khác. Mặt trước của điện thoại cũng siêu tối giản, không chứa nhãn hiệu và logo rườm rà. Ảnh: OnePlus.