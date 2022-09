iPhone 14 xách tay không được quan tâm dù đã hạ giá

Sau gần một tuần có hàng ở Việt Nam, giá máy iPhone 14 xách tay hiện thấp hơn mức giá chính hãng dự kiến khoảng 2-3 triệu đồng.

iPhone 14 sở hữu thiết kế giống với iPhone 13. Ảnh: Pocket-lint.

Trong những ngày đầu dòng iPhone 14 được đưa về Việt Nam, các lái buôn chủ yếu lấy 2 bản iPhone 14 Pro và Pro Max, chấp nhận trả thêm tiền để kịp mang máy về sớm. Ở chiều ngược lại, rất ít người Việt chọn mua iPhone 14 bản thường dù sản phẩm này sẵn hàng nhiều.

Giá thấp hơn hàng VN/A

Theo ghi nhận của Zing, giá bán của mẫu iPhone 14 hàng xách tay trên thị trường đang có sự biến động theo từng ngày, từng điểm bán. Hiện tại giá bán iPhone 14 128 GB xách tay đang rơi vào khoảng 22,5-24 triệu đồng, thấp hơn khoảng 1-2 triệu đồng mức giá dự kiến của hàng chính hãng.

Bên cạnh đó, lượng iPhone 14 xách tay trên thị trường cũng không có nhiều, vì các chủ cửa hàng chủ yếu mang về iPhone 14 Pro và Pro Max. Mẫu iPhone 14 không có sự khác biệt về thiết kế cũng như tính năng so với thế hệ tiền nhiệm nên không được khách Việt ưa chuộng.

Theo ghi nhận vào ngày mở bán, iPhone 14 được bán ra với giá 30 triệu đồng, nhưng sau 6 ngày đã giảm 6-8 triệu đồng.

"Giá dòng iPhone 14 thay đổi liên tục, nên khách hàng chốt tại thời điểm nào thì tính lúc đó", anh Bảo Lộc, một người bán lẻ iPhone 14 kiếm lời, chia sẻ.

iPhone 14 không được ưa chuộng vì có ít nâng cấp so với thế hệ trước. Ảnh: The Verge.

Anh này cũng cho biết thêm, iPhone 14 Pro/Pro Max tại Singapore hiện đã hết hàng. Lái buôn chỉ mua được một lượng rất ít từ Apple Store hay các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple. Do đó, ngoài việc chịu chênh lệch 3-8 triệu đồng để mua qua tay 2 mẫu máy trên, nhiều người đã chọn xách tay thêm mẫu iPhone 14.

"Với mẫu iPhone 14 xách tay, người bán chỉ lời được 1-3 triệu đồng. Sản phẩm này có màu xanh dương và tím mới khá bắt mắt nên vẫn có một lượng nhỏ khách hàng yêu thích. Lượng hàng xách tay về cũng vừa đủ, không ai ôm mẫu máy này vì ít khách hỏi", một người bán iPhone xách tay nhận định.

Xu hướng chung trên toàn cầu

Tại Việt Nam, lượng quan tâm tới dòng Pro luôn vượt trội hơn hẳn so với bản thường. Theo thống kê lượng đăng ký nhận thông tin tại các chuỗi bán lẻ, dòng iPhone 14 Pro Max luôn chiếm 65-80% lượng quan tâm của khách hàng. iPhone 14 Pro xếp ở vị trí thứ 2, dao động 15-20%. iPhone 14 và iPhone 14 Plus có lượng quan tâm thấp hơn rất nhiều.

Nếu như thất bại của iPhone 14 là dễ dự đoán do ít cải tiến so với iPhone 13, việc iPhone 14 Plus không được chào đón lại là yếu tố bất ngờ. Đây vốn là mẫu máy được Apple cho ra mắt với kỳ vọng lớn hướng tới nhóm người dùng mong muốn một sản phẩm iPhone màn hình 6,7 inch giá rẻ.

Theo các nhà bán lẻ, mẫu iPhone 14 Plus ghi nhận lượng quan tâm thấp hơn cả iPhone 14.

Thế hệ iPhone 14 sẽ được đặt trước tại Việt Nam từ 7-13/10, và bán ra từ 14/10 tại các đại lý chính hãng như TopZone. Ảnh: Phương Lâm.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết Apple đã yêu cầu Foxconn tăng sản lượng iPhone 14 Pro/Pro Max thêm 10%. Thông tin này được đưa ra khi các báo cáo đều cho thấy 2 mẫu Pro bán chạy hơn phiên bản thông thường.

Theo 9to5Mac, Samsung Display đang có kế hoạch tăng sản lượng màn hình OLED. Bên cạnh đó, LG cũng đang cạnh tranh để tham gia vào quy trình sản xuất màn hình dành cho các mẫu Pro .

Tình trạng thiếu hụt iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng được thể hiện rõ trên trang đặt hàng của Apple. Trái ngược với lượng hàng dồi dào của iPhone 14, dòng Pro luôn trong tình trạng hết hàng, không thể đặt trước.

Hiện tại giá bán iPhone 14 series tại Việt Nam đang dao động từ 23 triệu đồng cho mẫu rẻ nhất (iPhone 14 128 GB) và mẫu đắt nhất iPhone 14 Pro Max 1 TB có giá gần 50 triệu đồng. iPhone 14 series chính hãng sẽ bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 7-13/10. Mở bán chính thức vào 0h ngày 14/10.