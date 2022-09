iPhone 14 xách tay chưa về đã loạn giá

Các thương lái đang nhận xách tay iPhone 14 về ngay trong ngày mở bán 16/9. Tuy nhiên giá bán đang có sự chênh lệch rõ rệt tại từng cửa hàng.

Theo khảo sát của Zing trên các nền tảng mạng xã hội (MXH), nhiều tài khoản đã đăng tin nhận cọc mua iPhone 14 xách tay về Việt Nam. Thậm chí, nhiều hội nhóm buôn hàng xách tay cũng đã đổi tên để đón khách cọc iPhone mới.

Ngay sau sự kiện ra mắt, nhiều tài khoản đã đăng tin nhận xách tay iPhone 14 series ở mức rẻ hơn 1-2 triệu đồng so với hàng chính hãng VN/A và cam kết sẽ giao ngay trong chiều tối ngày 16/9.

Loạn giá

“Bên mình nhận cọc 50% giá trị máy, khách hàng có thể yên tâm giá iPhone tại Nhật là rẻ nhất so với các thị trường khác. Mình không phải người chuyên buôn bán, do dịp này tiện về nước nên mình nhận mua hộ với số lượng thấp”, chị Hồng Nhung, du học sinh tại Nhật Bản, cho hay.

Một cửa hàng tại TP.HCM chuyên xách tay iPhone từ Singapore cũng nhanh chóng đưa ra báo giá cao hơn 3-4 triệu đồng so với mức các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam công bố.

Những hạn chế di chuyển do dịch Covid-19 không còn khiến phong trào sang các nước lân cận xếp hàng mua iPhone mới của người dùng Việt nở rộ trở lại. Ảnh: Trần Đạt.

“Đây là giá được áp dụng với các máy về Việt Nam ngay trong ngày 16/9 và khách phải cọc từ 60 đến 100% giá trị sản phẩm. Do cam kết có máy ngay nên tôi mới nhận mức cọc cao như vậy”, anh T., một tài khoản buôn iPhone 14 xách tay trên MXH, chia sẻ.

Khác với hai trường hợp trên, một cửa hàng ở Hà Nội chỉ nhận cọc 1 triệu đồng. “Mình không nhận nhiều, chỉ lấy để làm thương hiệu vì máy về sớm nên không lo thiếu khách mua”, chị H.X, chủ cửa hàng này, khẳng định.

Chị H.X cũng cho biết người Việt thường có xu hướng muốn sở hữu máy từ sớm nên năm nào cửa hàng của chị cũng nhận được nhiều đơn đặt trước.

Nhiều người dùng lựa chọn iPhone xách tay khi về sớm hơn hàng chính hãng. Ảnh: Xuân Sang.

“Năm ngoái mình đặt cọc 2 triệu đồng cho mẫu iPhone 13 Pro, do không vội nên cũng đồng ý nhận máy sau ngày mở bán hai tuần để có mức giá rẻ hơn. Song đợi hơn một tháng mà vẫn không có máy nên quyết định chuyển qua mua hàng VN/A”, chị Linh Giang, nhân viên ngân hàng tại quận 7 (TP.HCM), chia sẻ.

Chi Giang cũng cho hay so với hàng chính hãng, giá iPhone xách tay tại cửa hàng này rẻ hơn 3 triệu đồng nên chị đồng ý đợi máy. Tuy nhiên, đến thời hạn giao hàng, người gom đơn lại báo không có máy và hoàn lại tiền cọc.

Anh Hữu Đông, chủ một cửa hàng kinh doanh iPhone lâu năm tại Hà Nội, cảnh báo người dùng cần cẩn trọng với việc đặt cọc iPhone 14 xách tay.

“Thực tế, nguồn iPhone xách tay về ngay trong ngày đầu khá bấp bênh và nhỏ giọt khiến nhiều cửa hàng không dám nhận cọc nhiều vì sợ mất uy tín. Do đó, người dùng cần tỉnh táo khi xuống tiền đặt cọc bởi giá hàng xách tay không có quy chuẩn mà tùy thuộc vào bên bán”, anh Đông khuyến nghị.

Chủ cửa hàng này cũng nhận định trong năm 2022, thị trường iPhone xách tay sẽ nhộn nhịp trở lại. Lái buôn Việt Nam không còn bị ảnh hưởng bởi quy định đóng cửa biên giới và còn có thêm một điểm gom hàng là Thái Lan bên cạnh các thị trường truyền thống như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) hay Nhật Bản.

Nhiều người bạn của anh Đông cũng là chủ các cửa hàng iPhone xách tay cho biết sẽ sang Thái Lan du lịch và nhận cọc iPhone 14 bởi quốc gia này đã được Apple nâng hạng lên thị trường cấp 1. Điều này đồng nghĩa Thái Lan sẽ nằm trong nhóm các thị trường mở bán iPhone mới đợt đầu tiên ngay ngày 16/9.

iPhone 14 chính hãng vẫn chưa thể về sớm

“iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max chính hãng dự kiến được bán tại Việt Nam vào khoảng giữa tháng 10. Riêng iPhone 14 Plus sẽ về vào giữa tháng 11”, đại diện Thế Giới Di Động chia sẻ.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa có lịch về của iPhone 14 series. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này sẽ được mở bán vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10”, anh Tuấn Anh, đại diện chuỗi cửa hàng ShopDunk, cho biết.

Tương tự những năm gần đây, sau gần một tháng kể từ khi Apple ra mắt, iPhone chính hãng mới được mở bán tại Việt Nam. Với iPhone 13 series, người Việt đã phải chờ tới 28 ngày để sở hữu các mẫu máy mới.

Với những trường hợp đặt trễ, khách hàng có thể phải đợi thêm 1-2 tháng để nhận được máy với dung lượng và màu sắc mong muốn. Hai yếu tố này đã tạo điều kiện cho iPhone xách tay trở lại thị trường.

iPhone 14 series sở hữu nhiều màu sắc mới. Ảnh: Telegraph.

Nếu như năm 2021, các sản phẩm iPhone chính hãng chiếm lợi thế bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì năm nay, sự cạnh tranh đến từ hàng xách tay được dự đoán sẽ quay trở lại.

Anh Đỗ Ngọc, người chuyên xách tay iPhone nhiều năm liên tiếp, nhận định trong năm nay Thái Lan sẽ là nơi được nhiều dân buôn iPhone lựa chọn để xách tay về Việt Nam bên cạnh các thị trường cũ.

"Giá hàng xách tay đợt đầu thường đắt hơn máy chính hãng, song tâm lý người Việt thích sở hữu máy sớm cùng với việc đợt đầu mở bán các đại lý AAR khan hàng sẽ là thách thức cho hàng VN/A", anh nói.

Trao đổi với Zing, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông, Di động của FPT Shop Nguyễn Thế Kha cho biết nhu cầu của thị trường toàn cầu đối với sản phẩm iPhone tại thời điểm mới ra mắt rất lớn. Trong khi đó, năng lực sản xuất của Apple không thể đáp ứng đủ.

Sau sự kiện Far Out, Apple đã chính thức giới thiệu các 4 mẫu Phone 14 series. Đúng như các thông tin rò rỉ, iPhone 14 sẽ có 4 model là iPhone 14 - 6,1 inch, iPhone 14 Plus - 6,7 inch với màn hình tai thỏ và iPhone 14 Pro - 6,1 inch, iPhone 14 Pro Max - 6,7 inch với thiết kế phần notch mới.