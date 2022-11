iPhone 14 tại Việt Nam sắp thiếu hàng trầm trọng

Do ảnh hưởng nguồn cung từ Apple, iPhone 14 Pro và Pro Max tại thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục khan hàng trong thời gian tới.

iPhone 14 tại Việt Nam sắp rời vào đợt khan hàng trầm trọng. Ảnh: Phương Lâm.

Theo chia sẻ một một số chuỗi bán lẻ, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max tại Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng thiếu hàng trầm trọng trong thời gian tới do các nhà phân phối tại Việt Nam bị hạn chế nguồn cung từ Apple.

Tình trạng này xảy ra do nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới của Foxconn phải dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhà phân phối lùi ngày giao hàng

Theo đại diện Thế Giới Di Động, lượng hàng iPhone Pro/Pro Max sắp giao dự kiến bị lùi lịch lại 2-3 tuần do tình hình sản xuất của Apple bị đình trệ vì các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cũng chia sẻ với Zing các nhà phân phối đã lùi lịch giao iPhone 14 cho thị trường Việt Nam.

Cụ thể, theo lịch giao hàng đã được thông báo từ trước, đầu tháng 11 thị trường Việt Nam sẽ nhận được một lượng lớn iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Đợt hàng này theo kế hoạch sẽ được cung cấp tới đại lý vào tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng 11, đủ để trả toàn bộ số lượng máy cho khách hàng đã đặt trước.

iPhone 14 Pro và Pro Max lại tiếp tục phải lùi ngày trả hàng. Ảnh: Thúy Hạnh.

"Tuy nhiên, ngay trong sáng ngày 2/11, các nhà phân phối đã đồng loạt thông báo 90% hàng hóa đợt đầu tháng 11 sẽ bị lùi lại chưa rõ lịch về. Không chỉ vậy, lịch giao hàng 2 tuần kế tiếp cũng đã hoàn toàn biến mất", ông Huy tiết lộ.

Liên hệ với hệ thống FPT Shop về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Khối Viễn thông di động hệ thống FPT Shop, cho biết lô hàng trong tháng 11 đang về trễ hơn dự kiến 3-5 ngày do vấn đề logistics. Vị này cũng không tiết lộ về việc lượng máy trong lô hàng có bị cắt giảm hay không.

Thông tin với Zing, đại diện một chuỗi bán lẻ chia sẻ các nhà phân phối tại Việt Nam đang gặp vấn đề khó khăn khi nhập được hàng từ Apple vì hãng đang bị hạn chế về nguồn cung.

Đây là lô hàng iPhone 14 lớn đã được thông báo từ trước và các chuỗi bán lẻ cũng đã có thông tin trả cọc tới khách hàng. Với nhu cầu rất cao từ người dùng cho dòng iPhone 14 Pro cùng tình trạng lái buôn gom hàng, việc này sẽ ảnh hưởng mạnh tới doanh thu các đại lý.

Apple bị ảnh hưởng nguồn cung

Theo trang tin Bloomberg, Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa đối với nhà máy sản xuất Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co Ltd) ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) do những lo ngại về Covid-19.

Trong một thông báo trên tài khoản chính thức WeChat của chính quyền địa phương, nhà máy lắp ráp iPhone sẽ phải ngừng hoạt động 7 ngày, từ chiều 2/11 và kéo dài đến hết ngày 9/11.

Các lô hàng vào tháng 11 là lô hàng lớn nhất của Foxconn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Việc nhà máy bị dừng sản xuất xảy ra khi Apple đang nỗ lực tăng cường dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu cho iPhone 14.

Trong cuộc họp báo cáo doanh thu quý III, các giám đốc điều hành của Apple cho biết họ vẫn đang cố gắng giải quyết những hạn chế về nguồn cung cho dòng iPhone 14 Pro.

Theo báo cáo của Reuters, dây chuyền sản xuất iPhone của Apple có thể sụt giảm tới 30% tại một trong những nhà máy lớn nhất thế giới do thắt chặt hạn chế vì dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng cho biết hơn 10% công suất sản xuất iPhone toàn cầu đang bị ảnh hưởng do Foxconn dừng sản xuất.

Kuo nhận định tình trạng này sẽ dẫn đến hạn chế đối với các lô hàng iPhone trong quý IV. Trước đó, vào cuối tháng 9, Apple đã xác nhận bắt đầu sản xuất loạt iPhone 14 tại Ấn Độ. Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi Foxconn bắt tay với tập đoàn Vedanta của Ấn Độ để sản xuất chất bán dẫn tại nước này .

Giới quan sát đánh giá động thái này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cũng như dây chuyền sản xuất điện thoại của nhà máy khi Foxconn đang là nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới.