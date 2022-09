iPhone 14 sẽ rất nặng

Chiếc điện thoại cao cấp nhất của iPhone 14 series có thể nặng đến 255 gram, cao hơn đa phần smartphone trên thị trường và chỉ nhẹ hơn các dòng điện thoại gập.

PhoneArena dẫn nguồn từ bảng cấu hình rò rỉ của iPhone 14 series từ mạng xã hội Weibo, Trung Quốc. Theo đó, model iPhone 14 Pro Max có thể trở thành chiếc flagship có trọng lượng nặng nhất trên thị trường. Điều này được dự báo sẽ gây khó khăn cho quá trình trải nghiệm của người dùng khi dòng điện thoại của Apple có viền vuông, khó cầm nắm.

Bảng cấu hình rò rỉ củng cố tin đồn gần đây về tên gọi của bộ 4 chiếc iPhone sắp trình làng. Trong đó, model màn hình 6,7 inch có tên iPhone 14 Plus thay vì iPhone 14 Max như những dự báo trước đó.

Bảng cấu hình rò rỉ của 4 chiếc iPhone 14. Ảnh: @tomyboys.

Ngoài ra, văn bản cho thấy trọng lượng của cả 4 chiếc iPhone 14. Cụ thể, mẫu iPhone 14 Pro Max sẽ nặng khoảng 255 gram, cao hơn 15 gram so với thế hệ trước. Thực tế, model iPhone 13 Pro Max là một trong những chiếc flagship nặng nhất trên thị trường với 240 gram. Chiếc máy có khối lượng cao hơn đa phần điện thoại cao cấp đến từ những thương hiệu khác.

Mẫu Galaxy S22 Ultra nặng khoảng 228 gram, còn với Pixel 66 Pro là 210 gram. Trọng lượng của chiếc iPhone 13 Pro Max tương đương ROG Phone 6 Pro, chiếc điện thoại chuyên game có pin 6.000 mAh.

Với mức 255 gram được đồn đoán ở chiếc iPhone 14 Pro Max, mẫu smartphone này sẽ bỏ xa những chiếc điện thoại truyền thống về mặt khối lượng. Để so sánh, nó chỉ nhẹ hơn một vài chiếc điện thoại gập như Galaxy Z Fold4, Xiaomi Mix Fold2 chưa đến 10 gram.

Tuy nhiên, theo bảng cấu hình, dung lượng pin của model này không cao hơn thế hệ trước, dừng ở mức 4.323 mAh. PhoneArena cho rằng phần trọng lượng tăng thêm là bởi Apple cần làm cụm camera với ống kính dày và cảm biến lớn hơn. Công ty được dự báo sẽ nâng độ phân giải máy ảnh của iPhone mới lên mức 48 MP, sau nhiều năm dừng lại ở 12 MP.

Tuy nhiên, mức 255 gram được cho là cao so với một chiếc máy để sử dụng hàng ngày. Tính di động và trải nghiệm cầm nắm của người dùng có thể bị ảnh hưởng khi máy quá nặng. Việc tăng khối lượng sẽ được áp dụng cho cả iPhone 14 Pro và iPhone 14 Plus. Cụ thể theo tin đồn, iPhone 14 Pro sẽ nặng 215 gram, còn mẫu iPhone 14 Plus là 245 gram.

Tuy nhiên, bảng cấu hình rò rỉ từ mạng xã hội Weibo vẫn chưa được xác minh độ tin cậy. Do đó, người dùng cần đợi đến sự kiện Far Out vào ngày 7/9 để có được những thông tin chính xác từ Apple.

iPhone 14 Pro/Pro Max có thể đắt hơn 100 USD . Ảnh: Jon Prosser.

Hiện tại, những tin đồn về thế hệ iPhone 14 xuất hiện nhiều hơn trên Internet. Các dự báo đang tập trung quanh cách Apple xử lý phần camera và cảm biến FaceID đặt bên trong màn hình của dòng iPhone 14 Pro. Ngoài ra, tính năng gọi điện vệ tinh, hay khác biệt về cấu hình giữa các phiên bản cũng là vấn đề liên tục được nhắc tới.

Mặt khác, bên cạnh những áp lực đến từ tỷ lệ lạm phát ngày càng cao, Apple phải chịu ảnh hưởng của chi phí sản xuất tăng do thiếu hụt linh kiện và khó khăn trong khâu vận chuyển. Do đó, nhiều chuyên gia dự báo việc Táo khuyết sẽ tăng giá 100 USD cho hai mẫu iPhone 14 Pro/Pro Max. Điều này có thể khiến sản phẩm giảm sức hút trong mắt khách hàng.