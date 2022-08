iPhone 14 sẽ ra mắt vào ngày nào?

3. Bộ phim "Minions: The Rise of Gru" bị đổi kết khi chiếu tại nước nào? Ấn Độ

Thái Lan

Nhật Bản

Trung Quốc Ngày 23/8, The Guardian đưa tin bộ phim Minions: The Rise of Gru bị các nhà kiểm duyệt phim tại Trung Quốc yêu cầu đổi đoạn kết để được phát hành trong nước. Cụ thể, các nhà kiểm duyệt Trung Quốc đã để nhân vật chính Wild Knuckles ngồi tù 20 năm sau khi bị cảnh sát bắt. Còn Gru, đồng phạm của Wild Knuckles, lại trở về với gia đình và trở thành cha của ba cô con gái. Ảnh: The Guardian.