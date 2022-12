iPhone 14 Pro Max khan hàng tại Việt Nam tới quý II/2023

Sau hơn 2 tháng mở bán chính thức tại Việt Nam và 3 tháng tại các thị trường cấp 1 trên thế giới, iPhone 14 Pro Max vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi 3 mẫu iPhone 14 Pro, 14 và 14 Plus đang sẵn hàng tại các đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) ở Việt Nam thì mẫu iPhone 14 Pro Max vẫn tiếp tục khan hàng.

Thậm chí, chỉ sau 2 tháng, iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã giảm 5,2-5,6 triệu đồng so với giá niêm yết thời điểm mở bán do sự chênh lệch cung cầu trên thị trường.

Khan hàng tới sang năm

"Đối với mẫu iPhone 14 Pro Max tình trạng khan hàng vẫn đang tiếp diễn, dự kiến phải sang tới tháng 3-4/2023 mới có thể ổn định", ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc phát triển kinh doanh Thế Giới Di Động, chia sẻ.

Vị này cũng nhận định hiện tình trạng khan hàng đối với dòng iPhone 14 đã được cải thiện nhiều so với tháng 11. Tuy nhiên lượng hàng đưa về chuỗi vẫn chưa đáp ứng đủ với nhu cầu mua sắm của thị trường dịp cuối năm.

iPhone 14 Pro Max vẫn tiếp tục khan hàng, đặc biệt là màu tím mới. Ảnh: Thúy Hạnh.

Theo ông Hoàng, các mẫu iPhone 14 Pro, iPhone 14 và 14 Plus nhìn chung đã có đủ hàng cung ứng. iPhone 14 Pro Max vẫn đang là mẫu máy bán chạy nhất, tiếp đến là iPhone 14 Pro.

Tình trạng tương tự cũng được đại diện chuỗi Di Động Việt xác nhận. Bà Phùng Phương, đại diện chuỗi này cho biết hiện nguồn hàng iPhone mới cho các chuỗi vẫn chưa ổn định.

"Khả năng cuối tháng 12 và tháng 1/2023 sẽ có 2 đợt hàng mới đáp ứng được nhu cầu dịp Tết. Tuy nhiên, model iPhone 14 tím vẫn sẽ tiếp tục khan hàng", bà Phương tiết lộ.

Vì lượng hàng không ổn định nên chuỗi này không nhận đặt trước iPhone 14. Hàng về sẵn bao nhiêu chuỗi sẽ bán cho khách qua kênh bán lẻ trực tiếp.

"Không riêng Di Động Việt mà nhiều AAR khác cũng đang gặp phải tình trạng khan hàng, phải tới quý II/2023 người dùng mới dễ dàng tìm mua iPhone 14 Pro Max", vị này nói thêm.

Chưa có thông tin chắc chắn

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông CellphoneS, cho biết từ giờ tới hết tháng 12 vẫn chưa có thông tin về lô hàng tiếp theo của iPhone 14 series. Chuỗi đang kinh doanh dựa vào lượng máy được bổ sung trong đợt hàng cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

"Chúng tôi đang trông mong các nhà phân phối sẽ bổ sung một lượng hàng iPhone 14 kịp thời trước dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch", đại diện chuỗi này cho hay.

Apple và các nhà phân phối vẫn chưa xác nhận thời điểm giao lô hàng iPhone 14 tiếp theo. Ảnh: Thúy Hạnh.

Đại diện một chuỗi bán lẻ giấu tên khác tiết lộ mặc dù tình hình sản xuất iPhone tại các nhà máy lắp ráp ở Trung Quốc đã bắt đầu khởi sắc trở lại nhưng lượng hàng cung ứng vẫn rất nhỏ so với nhu cầu trên thế giới.

Theo thông tin mới nhất, lượng hàng mà các nhà phân phối tại Việt Nam nhận được trong Tết Dương lịch và Âm lịch dự kiến vẫn rất thấp, chỉ tương đương với lượng hàng trong đợt mở bán đầu tiên.

Lượng hàng này chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu của các nhà bán lẻ Việt. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về số lượng máy sẽ được bổ sung cho thị trường Việt Nam sau Tết Âm lịch.

Dự tính phải khoảng 2 tuần nữa các nhà máy tại "thành phố iPhone" mới hoạt động trở lại, cộng thêm 2-4 tuần cho việc sản xuất và vận chuyển. Vì vậy phải sau Tết Âm lịch khoảng 6 tuần mới có thể ổn định lượng máy xuất xưởng.

Trước đó theo Counterpoint Research, khách hàng mua iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max tại Mỹ sẽ phải đợi tối đa 37 ngày. Thời gian chờ này lâu hơn hẳn so với iPhone 13 Pro và cũng lâu hơn thời gian đầu dòng iPhone 14 mở bán.

Các nhà phân tích cho biết tình trạng này diễn ra tại gần như mọi thị trường của Apple.

Nhà phân tích Dan Ives của hãng chứng khoán Wedbush nhận xét chính sách Zero Covid-19 của Bắc Kinh đã gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng Apple.

Chuyên gia này ước tính Apple sẽ thiếu hụt ít nhất 5% iPhone trong quý IV và khả năng lên tới 10% nếu tình hình không cải thiện trong tháng cuối năm.