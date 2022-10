Phiên bản iPhone 14 cuối cùng đến tay khách hàng

Sau một tháng mở đặt trước, những chiếc iPhone 14 Plus đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào ngày 7/10. Model này được đánh giá cao với màn hình lớn, thời lượng pin lâu.

iPhone 14 Plus sở hữu màn hình 6,7 inch, thiết kế và cấu hình giống iPhone 14. Ảnh: Slashgear.

iPhone 14 Plus sẽ lên kệ tại một số quốc gia từ ngày 7/10. Ra mắt vào tháng 9 cùng với iPhone 14 và bộ đôi iPhone 14 Pro, tuy nhiên iPhone 14 Plus được bán trễ hơn 3 tuần, và đúng một tháng sau ngày mở đặt trước.

So với 3 thiết bị còn lại, nhu cầu với iPhone 14 Plus không lớn. Bằng chứng là ngày giao máy ban đầu đúng hẹn, không bị trễ như iPhone 14 Pro hay 14 Pro Max. Số liệu tuần đầu cũng cho thấy lượng đơn đặt trước của iPhone 14 Plus trên website Apple rất thấp.

Tuy nhiên, lượng người dùng đặt hàng iPhone 14 Plus bất ngờ tăng trước ngày mở bán. Hôm 3/10, iMore đưa tin một số mẫu iPhone 14 Plus tại Mỹ với màu sắc, dung lượng cụ thể sẽ được giao từ 11-13/10, trễ hơn so với ngày mở bán theo công bố của Apple (7/10).

Trong khi đó, iPhone 14 Plus sẽ đến tay người dùng Trung Quốc từ ngày 18-20/10. Tại Đức, mẫu iPhone 6,7 inch cũng trễ hẹn người dùng, với thời gian giao máy lâu hơn iPhone 13 mini năm ngoái, theo dữ liệu của JPMorgan Chase.

Tương tự những model khác, người dùng có thể đến Apple Store để mua trực tiếp các mẫu iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, lượng hàng có sẵn tại kho thường hiếm và kém ổn định, khả năng không có màu sắc, dung lượng mong muốn.

Sau 2 năm duy trì iPhone mini với màn hình 5,4 inch, Apple quyết định thay thế bằng iPhone Plus. Thiết kế và thông số của iPhone 14 Plus giống hệt iPhone 14, chỉ khác ở kích thước màn hình (6,7 inch), cùng thời lượng pin tốt nhất trên các đời iPhone (do Apple công bố).

Điểm khác biệt còn lại nằm ở giá bán. iPhone 14 Plus có giá khởi điểm 899 USD , đắt hơn 100 USD so với iPhone 14 màn hình 6,1 inch. Điều đó đồng nghĩa đây là chiếc iPhone 6,7 inch rẻ nhất từng được Apple giới thiệu. Trước đây, kích thước 6,7 inch chỉ có mặt trên dòng Pro.

Ở Việt Nam, iPhone 14 Plus sẽ đến tay khách hàng cùng ngày với các phiên bản còn lại, từ 0h ngày 14/10. Ảnh: Phương Lâm.

Riêng tại Việt Nam, đại diện hệ thống TopZone cho biết iPhone 14 Plus sẽ lên kệ cùng với 3 phiên bản còn lại khi máy được mở bán chính hãng tại Việt Nam. Như vậy, máy tới tay khách hàng chỉ sau 7 ngày so với các thị trường quốc tế.

Trước ngày lên kệ, nhiều trang tin đã chia sẻ những đánh giá đầu tiên về iPhone 14. Đa số nhận định tuy không sở hữu màn hình đẹp nhất, chip xử lý mới hay camera 48 MP, iPhone 14 Plus vẫn đáp ứng nhu cầu của đa số người dùng nhờ màn hình lớn, thời lượng pin lâu.

“iPhone 14 Plus mang đến những cải tiến thực dụng, phục vụ những người muốn nâng cấp điện thoại ngay lúc này”, cây viết Allison Johnson của The Verge nhận định.

Greg Joswiak, Phó chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Apple nhấn mạnh màn hình 6,7 inch của iPhone 14 Plus giúp người dùng tận hưởng nhiều nội dung hơn trên màn hình trong lúc duyệt web và đọc văn bản, bên cạnh iOS 16 mang đến trải nghiệm tốt.