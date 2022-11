iPhone 14 Plus chưa chắc đã thất bại

Chỉ sau 2 tuần mở bán, các nhà sản xuất tại Trung Quốc đã được yêu cầu cắt giảm sản lượng iPhone 14 Plus. Tuy vậy sản phẩm này chưa chắc đã là một thất bại.

Dù sở hữu thời lượng pin "tốt nhất từ trước tới nay", iPhone 14 Plus vẫn không được người dùng ưa chuộng. Ảnh: Getty.

Mặc dù được đánh giá là một mẫu máy hướng đến người dùng phổ thông ưa thích màn hình lớn với thời lượng pin tốt và nhiều tính năng mới, iPhone 14 Plus lại không phải là sản phẩm được khách hàng ưa chuộng.

Theo thông tin từ Apple Insider, Táo Khuyết đang cắt giảm sản lượng iPhone 14 Plus. Theo đó, ít nhất một nhà sản xuất Trung Quốc đã được yêu cầu ngừng sản xuất các linh kiện iPhone 14 Plus trong khi nhóm thu mua của họ đánh giá lại nhu cầu đối với sản phẩm.

Ngoài ra, 2 nhà cung cấp Trung Quốc khác chịu trách nhiệm lắp ráp linh kiện và các mô-đun cho iPhone 14 Plus cũng đã bắt đầu cắt giảm sản lượng, lần lượt là 70% và 90%.

Trong khi đó, 1 trong số 2 công ty nói trên cho biết Apple đã yêu cầu phía nhà sản xuất tăng sản lượng linh kiện iPhone 14 Pro và 14 Pro Max thay cho iPhone 14 Plus.

Công ty còn cho biết thêm rằng bất kể doanh thu của dòng iPhone 14 Plus năm nay có thay đổi như thế nào, phiên bản Plus cũng vẫn sẽ xuất hiện trong "hàng ngũ" của dòng iPhone 15 vào năm sau.

Một số chuyên gia cho rằng doanh thu chưa tốt của iPhone 14 Plus đến từ một số lý do khách quan. Ảnh: Tom's Guide.

Dù vậy, Apple Insider cũng lưu ý rằng chuỗi cung ứng iPhone của Apple rất lớn và phức tạp, vì vậy việc cắt giảm sản lượng từ một nguồn hoặc một vài nhà sản xuất có thể sẽ không phản ánh chính xác bức tranh toàn cảnh.

CEO Tim Cook cũng đã nói điều tương tự. Trong khi một đơn vị sản xuất cắt giảm sản lượng, thì một công ty khác cũng có thể tăng.

iPhone 14 Plus là một ví dụ điển hình về chiến lược kinh doanh theo phân khúc của Apple, với việc một sản phẩm có nhiều mức giá chênh nhau và công năng đặc thù khác biệt. Sản phẩm đắt hơn 100 USD so với iPhone 14 và rẻ hơn 100 USD so với iPhone 14 Pro, vốn đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, việc được mở bán chậm hơn 1 tháng so với mẫu Pro và Pro Max cũng có thể là một nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu iPhone 14 Plus. Những khách hàng muốn sở hữu sớm chiếc iPhone mới nhất có thể đã lựa chọn hai phiên bản còn lại từ trước đó.

Theo Apple Insider, rất khó để xác định thành công của thiết bị dựa trên nhu cầu đặt hàng. Các mẫu iPhone Pro và Pro Max có xu hướng được đặt hàng với số lượng cao hơn đáng kể khi mới phát hành.

Sau đó, các mẫu iPhone thường sẽ tăng doanh số bán hàng và chiếm tỷ lệ cao hơn trong số các đơn đặt hàng sau 4 tháng đầu tiên.

Trường hợp này cũng có thể xảy ra với dòng iPhone 14 bởi iPhone 14 Plus là một mẫu máy có màn hình lớn và dung lượng pin được đánh giá là tốt hơn cả phiên bản cao cấp nhất là iPhone 14 Pro Max.