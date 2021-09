Chưa ra mắt, iPhone 13 đã được dự báo bán chạy gấp đôi Android

iPhone 13 được cho sẽ giúp mức tăng trưởng dòng iPhone trong năm 2021 cao hơn gần gấp đôi so với smartphone chạy Android.

Báo cáo từ hãng phân tích IDC dự đoán 2021 sẽ là năm thành công của iPhone so với đối thủ. Trong khi thị trường smartphone toàn cầu dự kiến tăng 7,4% trong năm 2021, lượng iPhone bán ra được dự báo tăng 13,8%, cao hơn gần gấp đôi so với ước tính tăng trưởng 6,2% dành cho smartphone Android.

Trước đó vào tháng 6, thống kê của Counterpoint Research cho thấy doanh số dòng iPhone 12 vượt mốc 100 triệu chiếc, tạo ra "siêu chu kỳ" nâng cấp mới cho Apple tương tự dòng iPhone 6 ra mắt năm 2014. Dựa vào doanh số của iPhone 12, IDC ước tính iPhone 13 sẽ góp phần giúp dòng iPhone trong năm 2021 tăng trưởng mạnh hơn.

Mức tăng trưởng của iPhone trong năm nay được dự báo cao hơn gần gấp đôi so với smartphone chạy Android. Ảnh: 9to5mac.

IDC nhận định lượng smartphone bán ra toàn cầu vẫn tăng chậm do đại dịch bùng phát. Tuy nhiên một số quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực Trung Đông và châu Phi có thể thúc đẩy doanh số smartphone trong năm 2021.

IDC dự báo 5G vẫn là yếu tố quan trọng để người dùng nâng cấp smartphone mới, nhưng sẽ khiến giá bán trung bình (ASP) cao hơn so với thiết bị 4G.

Cụ thể, ASP của smartphone 5G trong năm 2021 có thể đạt 634 USD , không quá chênh lệch so với mức 632 USD năm 2020. Tuy nhiên, ASP của smartphone 4G sẽ giảm gần 30%, xuống còn 206 USD so với 277 USD năm ngoái. Lượng smartphone 5G bán ra trong năm nay có thể đạt 570 triệu chiếc, tăng 123,4% so với năm 2020.

Tin đồn cho biết iPhone 13 vẫn có 4 phiên bản, gồm iPhone 13 mini với màn hình 5,4 inch, iPhone 13, 13 Pro màn hình 6,1 inch và iPhone 13 Pro Max với màn hình 6,7 inch. Cả 4 phiên bản được cho sẽ có dung lượng pin cao hơn, thiết kế không thay đổi nhiều với camera được cải tiến mạnh.

Ngoài những nâng cấp về camera, dòng iPhone 13 sẽ trang bị chip xử lý A15 với hiệu năng cao hơn A14 Bionic. Màn hình trên máy sẽ có phần khuyết nhỏ hơn, tần số quét 120 Hz cho hiệu ứng cuộn lướt, chuyển cảnh mượt mà.

Apple có thể ra mắt dòng iPhone 13 vào ngày 7/9 hoặc 14/9. Bên cạnh iPhone mới, Táo khuyết còn đang phát triển nhiều thiết bị để ra mắt vào cuối năm như MacBook Pro với chip xử lý M1X, iPad mini thiết kế mới, Apple Watch Series 7 và tai nghe AirPods thế hệ 3.