iPhone 12 xách tay loạn giá ngày đầu về Việt Nam

Do khan hiếm nguồn hàng, iPhone 12 và 12 Pro xách tay tại Việt Nam đã bắt đầu tăng giá.

Ngày 23/10, Apple mở bán iPhone 12 và iPhone 12 Pro toàn cầu. Phiên bản iPhone 12 có ba phiên bản bộ nhớ gồm 64/128/256 GB. Trong khi đó, iPhone 12 Pro có phiên bản bộ nhớ 128/256/512 GB.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 12 và 12 Pro chính thức lên kệ mã VN/A vào ngày 2/12. Các hệ thống bán lẻ như FPT Shop, Thế Giới Di Động đã bắt đầu niêm yết giá và nhận đặt cọc hai model này.

iPhone 12 Pro 512 GB được ít người Việt lựa chọn. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo đó, iPhone 12 64/128/256 GB được niêm yết với giá lần lượt là 25/27/29 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản iPhone 12 Pro 128/256/512 GB được bán với giá 31/35/41 triệu đồng.

Do nhu cầu thị trường cao nhưng phải mất 40 ngày sau hàng chính ngạch mới xuất hiện, các cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam chọn cách nhập khẩu máy theo đường xách tay.

Trong ngày đầu tiên sau khi Apple mở bán, thị trường iPhone xách tay bắt đầu loạn giá. Theo đó, iPhone 12 bản 64/128/256 GB được bán với giá lần lượt là 27,5/30,5/33 triệu đồng. Phiên bản iPhone 12 Pro 128 và 256 GB được bán với giá 37,5 và 40,5 triệu đồng, cao hơn giá iPhone mã VN/A.

“Đây là giá cho đợt iPhone về lúc 18h ngày 24/8. Đa số máy được nhập từ Singapore theo đường xách tay. Một số cửa hàng xé tem niêm phong để tránh quy định hàng xách tay”, P. Thành, một cửa hàng di động tại TP.HCM cho biết. Theo ông Thành do iPhone mới mở bán 1 ngày nên khách hàng không quá bận tâm chuyện iPhone còn seal hay không.

iPhone 12 phiên bản bộ nhớ cao nhất được chào bán với giá 29 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Anh.

Trước đó, vào sáng 24/10, iPhone 12 và 12 Pro được chào giá rẻ hơn từ 1-2 triệu đồng so với giá gốc. “Giá bị đội do nguồn hàng cung ứng khan hiếm. Một phần do dịch Covid-19 đi lại khó khăn. Các kiện hàng được gửi về từ nước ngoài bởi các đơn vị vận chuyển nên giá đội lên. Bên cạnh đó, Nghị định 98 khiến iPhone xách tay không nhập ồ ạt như những năm trước là lý do khiến hàng khan hiếm”, Trần Toàn, chủ cửa hàng di động tại Đồng Nai chia sẻ.

Tuy vậy, giới buôn iPhone nhận định trong vài ngày tới, khi nguồn hàng ổn định, hai model mới của Apple sẽ giảm giá dần.

Đáng chú ý, sau một ngày mở bán iPhone 12 Pro phiên bản 512 GB vẫn chưa có giá xách tay. “Năm nay khách hàng mua iPhone ít người chọn dung lượng bộ nhớ cao nhất vì giá ngày đầu đều trên 40 triệu đồng. Ít người mua nên đầu nậu chuyên nhập hàng cũng hạn chế phiên bản này”, ông Toàn nói thêm.

Tuy vậy, giới buôn hàng cho rằng thói quen mua iPhone phiên bản cao nhất sẽ đến khi iPhone 12 Pro Max được mở bán. “Với người dùng iPhone cấu hình kịch khung thì iPhone 12 Pro chưa phải là mẫu máy họ săn đón. iPhone 12 Pro Max mới là phiên bản thể hiện sự chịu chi của khách hàng”, ông Toàn nhận định.