iPhone 12 so tốc độ với iPhone đời đầu

Hơn 14 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, Apple đã thực sự “tái định nghĩa” thị trường smartphone và không ngừng nâng cấp dòng sản phẩm chủ lực này lên một tầm cao mới.

Ngày 25/6, kênh PhoneBuff đã có một bài kiểm tra tốc độ nhằm xác định khả năng xử lý của iPhone 12 nhanh hơn bao nhiêu lần so với iPhone đời đầu.

Theo đó, dòng sản phẩm iPhone 12 được Apple trang bị chip A14 Bionic mạnh mẽ với CPU 6 nhân tốc độ 3,1 GHz, so với CPU 1 lõi của iPhone 2007 ban đầu chỉ có tốc độ xung nhịp 412 MHz.

Bảng so sánh giữa hai dòng sản phẩm của Apple, bên trái của iPhone đời đầu và bên phải của iPhone 12. Ảnh: chụp màn hình.

Trong video so sánh, PhoneBuff đề cập thêm về trang bị RAM 4 GB trên iPhone 12 so với chỉ 128 MB trên phiên bản đời đầu. Độ phân giải màn hình trên iPhone 2007 cũng chỉ dừng lại ở mức HVGA (320 x 480) so với Super Retina XDR (2.532 x 1.170) của iPhone 12.

Theo ghi nhận của PhoneBuff, phần khó khăn khi cố gắng chạy bài kiểm tra tốc độ giữa hai đời iPhone này là phiên bản cách đây 14 năm không thể chạy được các ứng dụng hiệu suất cao hiện nay. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã phải dùng các ứng dụng cơ bản của iOS như camera, ảnh, máy tính, ghi chú, Safari và App Store.

Các ứng dụng được so sánh đều rất cơ bản do iPhone đời đầu không chạy được các ứng dụng hiệu suất cao. Ảnh: chụp màn hình

Các ứng dụng cơ bản như camera, ảnh và máy tính gần như không có sự chệnh lệch nhiều giữa hai máy khi tốc độ xử lý của iPhone đời đầu chỉ chậm hơn từ 1-2 giây.

Bài kiểm tra có sức nặng đầu tiên đối với iPhone đời đầu chính là App Store khi máy khởi chạy ứng dụng này khá chậm và phải mất gần 25 giây mới hoàn thành. Trong khi đó, App Store đối với iPhone 12 chỉ là ứng dụng cơ bản nên máy chỉ mất 2 giây để khởi chạy.

Tuy loại bài kiểm tra tốc độ này không thể đo được chính xác khả năng của iPhone 12 nhanh hơn bao nhiêu lần, kết quả cho ra khá rõ ràng khi chiếc điện thoại mới nhất của Apple hoàn thành các tác vụ chỉ trong 1 phút so với 2 phút 29 giây của iPhone “cổ”.

iPhone 12 chỉ mất 1 phút để hoàn thành hai vòng chạy ứng dụng, trong khi iPhone đời đầu mất tới 2 phút 29 giây do hạn chế về vi xử lý và ram. Ảnh: chụp màn hình.

Apple thường xuyên sử dụng phép so sánh với thế hệ cũ để nhấn mạnh sức mạnh phần cứng trong các sản phẩm mới của hãng. Mới đây nhất, trong buổi giới thiệu iPad Pro, Apple cho biết chip M1 mới có khả năng cung cấp hiệu suất CPU nhanh hơn 75 lần và hiệu suất đồ họa gấp 1.500 lần so với iPad ban đầu.

Tuy vậy, nhiều người xem cho rằng bài kiểm tra tốc độ giữa iPhone 12 và iPhone đời đầu là trò ngớ ngẩn khi hai dòng sản phẩm này có tuổi đời quá chênh lệch và không còn phù hợp để so sánh.