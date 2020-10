iPhone 12 kháng nước tốt hơn quảng cáo của Apple

iPhone 11 và iPhone 12 được thử nghiệm dưới nước ở nhiều mức độ sâu. Kết quả, cả hai điện thoại vẫn hoạt động bình thường.

Apple đã giới thiệu 4 mẫu iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max của hãng có tiêu chuẩn chống nước IP68.

iPhone 12 có khả năng chịu nước tốt hơn tiêu chuẩn IP68. Ảnh: Apple.



Tiêu chuẩn IP (Ingress Protection) là bộ tiêu chuẩn dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ thiết bị khỏi các tác động ngoại lực từ môi trường bên ngoài do Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế ban hành. Hệ thống xếp hạng này bao gồm kí tự chữ hoặc số, mỗi kí tự sẽ cho biết thông tin về mức độ bảo vệ đối với một tác động khác nhau.

Kí tự thứ nhất thể hiện mức độ bảo vệ đối với tác động từ các vật thể rắn, bắt đầu từ số 1 (bảo vệ khỏi những lần chạm vô tình từ tay) cho đến số 6 (chống bụi hoàn toàn).

Kí tự thứ 2 thể hiện khả năng chống nước xâm nhập, bắt đầu từ 1 (chống lại các khối chất lỏng ngưng tụ) cho tới 8 (chịu được áp lực nước ở độ sâu trên 1m).

Chuẩn IP68 nghĩa là điện thoại có khả năng chống lại bụi và vật thể cứng ở mức 6, mức cao nhất và có thể hoạt động bình thường trong môi trường nước ở độ sâu lên đến 1 m.

Một số điện thoại hiện nay đạt chuẩn IP68 là: Samsung Galaxy S8 & S8 Plus, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S20 Plus, Sony Xperia XZs, Huawei P40 Pro+, các dòng iPhone 11 và iPhone Xs Max.

iPhone 12 vượt qua bài kiểm tra độ chống nước một cách hoàn hảo. Ảnh: Hiptoro.

Riêng iPhone 12, theo tuyên bố của hãng có khả năng kháng nước ở độ sâu lên tới 6 m trong thời gian 30 phút, tức là gấp 3 lần so với iPhone Xs Max và 1,5 lần so với iPhone 11 Pro.

Mới đây, kênh EverythingApplePro đã kiểm tra khả năng chống nước của cả iPhone 11 và iPhone 12.

Ban đầu, 2 mẫu điện thoại được nhúng vào nước ở độ sâu 2 m trong 30 phút. Kết quả, các chức năng cơ bản của cả hai thiết bị như màn hình, bàn phím cảm ứng và micro vẫn hoạt động bình thường.

Bài kiểm tra sau đó tăng lên mức độ sâu 5,49 m. Các mẫu iPhone vẫn vượt qua bài kiểm tra này dễ dàng.

Thành công của 2 lần thử nghiệm trước khiến ban tổ chức quyết định kiểm tra ở độ sâu khắc nghiệt hơn. Họ quyết định ngâm điện thoại trong nước ở độ sâu 9,14 m trong 21 phút.

Kết quả vượt ngoài mong đợi, cả iPhone 11 và iPhone 12 vẫn hoạt động bình thường.