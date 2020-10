iPhone 12 đánh dấu 13 năm đổi thay của Apple

iPhone 6/6 Plus. Năm 2014 chứng kiến sự thay đổi lớn về thiết kế của iPhone. Từ mức 4 inch trên iPhone 5S, màn hình iPhone 6 nâng lên 4,7 inch, thậm chí phiên bản Plus đạt 5,5 inch, con số khổng lồ so với những gì người dùng Apple từng trải nghiệm. Bộ đôi này cũng từ bỏ thiết kế góc cạnh tồn tại trong nhiều năm, chuyển sang viền cong và góc bo tròn.