iPhone 12 chính hãng loạn giá, chênh lệch nhau gần 4 triệu đồng

Một số cửa hàng nhỏ đang chào bán bộ 4 iPhone 12 chính hãng từ 19 triệu đồng, thấp hơn 3-4 triệu đồng so với các hệ thống lớn.

Hiện tại, các hệ thống smartphone ở Việt Nam đều công bố giá bán chính hãng của iPhone 12. Theo thông tin từ TGDĐ và FPT Shop, giá bán dự kiến của iPhone 12 Mini và iPhone 12 lần lượt là 22 triệu đồng và 25 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max có giá bán lần lượt từ 31 triệu đồng và 34 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

Hệ thống CellphoneS bán 4 mẫu iPhone 12 thấp hơn FPT Shop và TGDĐ khoảng 1,5 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max có giá bán lần lượt tại Hoàng Hà Mobile là 19 triệu đồng, 21,9 triệu đồng, 27,4 triệu đồng và 30 triệu đồng. Như vậy, giá của các mẫu iPhone 12 chính hãng chênh lệch 3-4 triệu đồng.

Giá bán của iPhone 12 chính hãng đang chênh lệch vài triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Apple.

"Apple chỉ quan tâm nếu như giá bán iPhone quá cao so với niêm yết, ảnh hưởng đến quyền lợi người dùng. Còn việc điều chỉnh xuống mức giá thấp, do hệ thống tự thực hiện, Apple không can thiệp", ông Tuấn Minh - Quản lý ngành hàng Apple tại hệ thống Hoàng Hà Mobile nói với Zing.

Theo ông Nguyễn Huy Tân, đại diện truyền thông CellphoneS, thời gian gần đây Apple đã dễ tính hơn trong việc cho đại lý tự ý điều chỉnh giá bán sản phẩm. Vì thế, các đại lý cũng thoải mái hơn khi tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá để thu hút người dùng. Động thái của Apple được xem là cơ hội tốt để khách hàng tại Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với sản phẩm chính hãng thay vì mua máy xách tay như trước.

Mỗi hệ thống đều tung ra chương trình ưu đãi khác nhau cho khách hàng đặt mua iPhone 12 như tặng voucher phụ kiện cáp, sạc hay ốp lưng.

"Dự kiến, thế hệ iPhone năm nay sẽ bán theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1/12 cho iPhone 12 và 12 Pro. Đợt 2 từ ngày 22/12 cho iPhone 12 Mini và 12 Pro Max", đại diện hệ thống TGDĐ nói với Zing.

Theo ông Tuấn Minh, iPhone 12 không chỉ làm sôi động thị trường smartphone tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Táo khuyết làm rất tốt về truyền thông và cách mở bán. Năm nay, iPhone 12, 12 Pro sẽ bán trước, sau đó đến iPhone 12 Mini và 12 Pro Max. Lần lượt tách ra nhiều giai đoạn giúp sản phẩm về đều đặn. Việc trải dài nhiều phân khúc giá cho người dùng dễ lựa chọn hơn.

Đại diện của hệ thống FPT Shop cho biết khách chủ yếu đặt hàng iPhone 12 Pro và 12 Pro Max bản màu xanh dương. Nhiều khả năng, phiên bản màu xanh dương mới này sẽ được yêu thích nhất trong năm.