iOS 14 đang gặp lỗi lạ, làm phiền người dùng

Nhiều người dùng cho biết máy của họ liên tục hiện thông báo cập nhật, dù bản cập nhật này không hề tồn tại.

Nếu đang sử dụng một thiết bị iOS, hẳn bạn không còn lạ những thông báo khuyến khích cập nhật thường hiện lên mỗi khi Apple đưa ra một phiên bản iOS mới. Mới đây, nhiều người dùng tiếp tục phàn nàn việc phiên bản iOS 14 beta liên tục bị làm phiền họ, yêu cầu cập nhật lên phiên bản mới. Tuy nhiên, khi bấm vào tắt thông báo này và kiểm tra trong phần cập nhật, không hề có bản cập nhật mới nào.

Lỗi trên iOS 14 beta khiến thông báo cập nhật hiện lên liên tục, kể cả khi máy đang ở phiên bản mới nhất. Ảnh: 9to5mac.

Ngay cả khi khởi động lại, thông báo cũng lập tức hiện lên. "Sao điện thoại của tôi cứ hiện thông báo bắt tôi cập nhật lên iOS 14 mới nhất vậy? Tôi đã gia nhập chương trình dùng thử và luôn có phiên bản mới nhất mà", người dùng Mae than thở trên Twitter.

Theo ý kiến của người dùng trên Twitter và Reddit, vấn đề này đã xuất hiện rải rác vài ngày qua. Tuy nhiên, từ sáng nay thì lượng người dùng gặp lỗi tăng nhanh.

Trên các diễn đàn, người dùng khuyên nhau nên thiết lập lại thời gian trên thiết bị. Nếu chỉnh lùi ngày, thông báo sẽ không hiện ra nữa. Tuy nhiên, việc chỉnh ngày có thể gây ra các lỗi về đồng bộ dữ liệu.

Đây không phải lần đầu tiên lỗi về thông báo cập nhật xuất hiện trên iOS. Năm 2018, người dùng iOS 12 beta cũng than phiền về lỗi tương tự. Theo 9to5Mac, nguyên nhân dẫn đến lỗi này là trục trặc trong bộ đếm thời gian, khiến máy xác định nhầm ngày mà bản cập nhật sẽ hết hạn.

Nhiều người dùng cũng than iOS 14 gây nóng máy, hao pin. Việc đổi SIM có thể khắc phục vấn đề này.

Nhiều năm nay, các phiên bản iOS liên tục gặp lỗi, kể cả khi đã kết thúc quá trình thử nghiệm và phát hành rộng rãi cho người dùng. Sau khi phát hành iOS 14, Apple thừa nhận trên trang chủ phiên bản này gặp tới 7 vấn đề lớn.

Trong đó, hao pin là lỗi gây khó chịu nhất. Bên cạnh đó, nhiều ứng dụng cũng gặp lỗi như mất lộ trình tập luyện trong ứng dụng Fitness, báo sai dung lượng hoặc mức âm thanh của điện thoại.

Nhiều người dùng Việt Nam cũng than phiền iOS 14 gây hao pin, nóng máy. Theo Thakral One, đại lý bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam, lỗi này xảy ra do SIM không tương thích. Công ty này khuyên người dùng nên đổi SIM mới để khắc phục lỗi.