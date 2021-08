Internet ngập ảnh chế khi Ronaldo tiến gần Man United

Họa sĩ biếm họa Omar Momani đã vẽ lại meme For the Better, Right? với Ronaldo và huấn luyện viên Pep Guardiola trong khung hình. HLV người Tây Ban Nha có lẽ đã mừng hụt khi nghĩ rằng mình sắp có được cựu cầu thủ Real Madrid. Ảnh: Omar Momani.