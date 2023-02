Inter ngã ngựa, Napoli tiến gần chức vô địch Serie A sau 33 năm

Tối 26/2 (giờ Hà Nội), Inter thua Bologna 0-1 và bị Napoli bỏ xa 18 điểm trên bảng xếp hạng Serie A sau 24 vòng đấu.

Lukaku gây thất vọng trong ngày được đá chính.

Trong khi các đối thủ cạnh tranh (Milan, Inter) thay nhau ngã ngựa, Juventus bị trừ 15 điểm, Napoli lại duy trì phong độ ấn tượng với 8 trận thắng liên tiếp.

CLB vùng Naples tiến gần Scudetto đầu tiên từ năm 1990. Thầy trò HLV Luciano Spalletti đang hơn đội đứng thứ 2 khoảng cách bằng 6 trận thắng, trong khi giải đấu chỉ còn 14 vòng.

Trên sân nhà của Bologna, Romelu Lukaku được tin tưởng đá chính cạnh Lautaro Martinez. Tuy nhiên, "Big Rom" lại chơi nhạt nhòa. Anh chỉ có một cú sút trúng đích, trước khi bị thay ra ở phút 63 để nhường chỗ cho lão tướng Edin Dzeko.

Trong hiệp một, "Nerazzurri" chơi bế tắc, thậm chí còn tạo ra ít cơ hội hơn so với chủ nhà Bologna (5 so với 9). Chỉ có tài năng của Andre Onana và chút may mắn từ khung gỗ mới giúp đội khách tránh khỏi bàn thua khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Khi những sự điều chỉnh của HLV Simone Inzaghi ở hiệp hai chưa kịp mang lại hiệu quả, Inter đã nhận bàn thua. Phút 76, Riccardo Orsolini hạ gục Onana bằng một cú ra chân quyết đoán. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trên sân Renato Dall'Ara.

Inter thất bại trong cả 2 lần gần nhất hành quân đến sân của Bologna, qua đó đứng trước nguy cơ bị AS Roma san bằng khoảng cách về điểm số. Thầy trò Jose Mourinho kém 3 điểm nhưng đang chơi ít hơn đối thủ thành Milan một trận.

Trong khi đó, Bologna tạm thời vươn lên thứ 7 với 35 điểm, hơn Juventus 3 điểm.