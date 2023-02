'Intellidating' dành cho người yêu kiến thức

Thay vì hẹn hò trong quán bar, rạp chiếu phim, intellidating cho phép bạn gặp gỡ đối tác hẹn hò ở các địa điểm, sự kiện liên quan văn hóa, tri thức.

Intellidating /ɪnˈtɛlɪˌdeɪtɪŋ/ (danh từ): (Tạm dịch) Hẹn hò tri thức

Định nghĩa:

Theo Macmillan Dictionary, intellidating là sự kết hợp giữa intelligent (thông minh, trí óc) và dating (hẹn hò), dùng để nói về một kiểu hẹn hò không vội vã mà chọn đến các địa điểm liên quan tri thức như các khóa học, buổi đọc sách hoặc sự kiện văn hóa.

Ngoài intellidating, chúng ta có một khái niệm tương tự là read dating (hẹn hò đọc sách). Đây là một kiểu hẹn hò tại sự kiện đọc sách, hai người sẽ cùng trò chuyện với nhau về những cuốn sách yêu thích.

Intellidating hay read dating về cơ bản là một kiểu hẹn hò tốc độ dành cho những người yêu sách và kiến thức. Thay vì bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện quen thuộc như "bạn thích làm gì khi rảnh", những người tham gia intellidating và read dating có thể cùng nhau nói về những chủ đề sách, văn hóa, xã hội... mà họ quan tâm.

Ngoài intellidating, read dating, speed dating, tiếng Anh còn nhiều khái niệm khác để nói về việc hẹn hò, ví dụ stroll dating (hẹn hò ở vùng nông thôn trong vài giờ), silent dating (hẹn hò trong im lặng, trao đổi ghi chú cho nhau thay vì nói chuyện).

Ứng dụng của intellidating trong tiếng Anh:

- Intellidating is the practice of going on a date at a venue, event associated with high culture or learning, rather than at a bar, cinema.

Dịch: Hẹn hò tri thức là kiểu hẹn hò tại một địa điểm, sự kiện có liên quan đến văn hóa hoặc học tập chứ không phải ở quán bar, rạp chiếu phim.