Intel mất hút tại triển lãm máy tính lớn nhất châu Á

Tập đoàn Intel đã vắng mặt tại triển lãm máy tính và điện tử lớn nhất châu Á khai mạc vào tuần này.

Ông Jensen Huang tại Triển lãm Máy tính Quốc tế Đài Bắc, ngày 29/5. Ảnh: I-Hwa Cheng/Bloomberg.

Nhà sản xuất chip của Mỹ đã không tham dự triển lãm Computex năm nay, trong khi đây là sự kiện mà công ty này từng "thống trị".

Thay vào đó, Computex 2023 khai mạc bằng màn giới thiệu kéo dài hai tiếng của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. Sự kiện diễn ra một ngày trước khi Nvidia trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên trị giá 1.000 tỷ USD , theo Bloomberg ngày 31/5.

Từ lâu, Intel được biết đến với bộ vi xử lý nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên các chip đa năng của công ty này đã lu mờ trước tính năng xử lý song song chuyên nghiệp hơn của chip Nvidia và vượt trội hơn trong việc tăng tốc khối lượng công việc AI.

Các đối thủ của Intel đã tổ chức các sự kiện quan trọng khác có sự tham gia của Qualcomm Inc., MediaTek Inc. và Giám đốc điều hành Arm Ltd Rene Haas. Tất cả đều nói về trình độ trí tuệ nhân tạo của họ.

Cái bóng của Nvidia bao trùm khắp phòng triển lãm. Super Micro Computer Inc. trưng bày trung tâm dữ liệu được trang bị nhiều máy gia tốc Nvidia H100. Asustek Computer Inc. đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo dựa trên chip A100 của Nvidia, trong khi Quanta Computer Inc. chào hàng các máy chủ mới hỗ trợ siêu vi mạch Nvidia Grace Hopper.

Ngược lại, sự hiện diện của Intel đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước.

Ít nhất là trong năm nay, Intel đã chọn rút lui khỏi triển lãm Computex và tiến hành hoạt động kinh doanh ở hậu trường. Giám đốc điều hành Pat Gelsinger đã tổ chức sự kiện về tầm nhìn của Intel ở Đài Bắc chỉ dành cho những người được mời tham dự.

Công ty cũng hỗ trợ các đối tác như ASUS tại gian hàng Computex. Sự xuất hiện công khai nhất của họ sẽ là việc tham dự diễn đàn phát triển bền vững của giám đốc điều hành.