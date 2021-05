Intel đầu tư thêm 100 triệu USD vào eSports

'Gã khổng lồ' công nghệ Intel gia hạn thỏa thuận 100 triệu USD với ESL Gaming, công ty sản xuất và tổ chức các sự kiện eSports.

Thỏa thuận giữa đôi bên được gia hạn thêm 3 năm từ 2022 đến 2025. Trong khoảng thời gian này, Intel đầu tư tiếp 100 triệu USD vào các sự kiện và giải đấu eSports được ESL Gaming tổ chức.

Cả 2 phía cho biết khoản đầu tư khổng lồ này mang lại những cải tiến liên tục cho các sản phẩm và giải đấu eSports. Intel cho biết sẽ tiếp tục cung cấp, cũng như hỗ trợ công nghệ cho tất cả giải đấu và sự kiện.

Intel và ESL Gaming cùng nhau tổ chức 82 sự kiện IEM trong tổng số 15 mùa giải, trên khắp Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Đông Nam Á và Australia. Ảnh: Getty Images.

Một phần của thỏa thuận sẽ thay đổi tên tất cả các giải đấu CS:GO thuộc hệ sinh thái ESL Pro Tour gắn liền với thương hiệu IEM (chuỗi giải đấu eSports được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới do Intel tài trợ), bao gồm ESL One Cologne. Ngoài ra, một số giải đấu khác do ESL Gaming tổ chức dự kiến đổi tên trong tương lai gần.

ESL Gaming và Intel đã gắn bó với nhau gần 2 thập kỷ. Đây là mối quan hệ hợp tác lâu dài nhất trong ngành công nghiệp eSports.

Intel hỗ trợ các sự kiện của ESL Gaming từ đầu những năm 2000, trước khi trở thành nhà tài trợ chính thức vào 2006. Năm 2016, Intel trở thành đối tác kỹ thuật toàn cầu của ESL Gaming.

"Sau 20 năm xây dựng và phát triển, thật khó để coi Intel chỉ là một đối tác. Chuyến hành trình kéo dài 2 thập kỷ đã tạo nên sự liên kết chưa từng thấy trong giới eSports. Chúng tôi vui mừng khi mở rộng mối quan hệ này. 3 năm tới sẽ là những tháng ngày tuyệt vời nhất mà người hâm mộ eSports từng thấy", Ralf Reichert, Giám đốc Điều hành ESL Gaming, cho biết.