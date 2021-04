Instagram phải xin lỗi vì quảng cáo giảm cân

Đại diện Instagram cho biết có lỗi thuật toán khi đề xuất những cụm từ liên quan đến giảm cân cho người bị chứng rối loạn ăn uống.

Theo đó, "sai lầm" trong thuật toán được chỉ ra là khi người dùng chuyển đến thanh tìm kiếm của ứng dụng Instagram, những cụm từ về chế độ ăn kiêng tự động được gợi ý, bao gồm "nhịn ăn" và "thuốc ức chế thèm ăn".

Insider đưa tin đại diện của Instagram đã lên tiếng xin lỗi khi hệ thống gợi ý những từ khóa này cho những người đang hồi phục sau chứng rối loạn ăn uống.

Cristina Criddle, người phát ngôn của ứng dụng này, nói với BBC cho biết lỗi trên hiện đã được khắc phục.

Từng phải đấu tranh với chứng rối loạn ăn uống, Victoria Spence nói rằng từ khóa mà Instagram đề xuất có thể gây tổn thương cho người mới hồi phục.

"Để giúp mọi người khám phá nội dung mà họ quan tâm, chúng tôi đã triển khai một cách mới để tìm kiếm trên Instagram bằng cách gợi ý từ khóa khi họ chuyển sang thanh tìm kiếm. Những đề xuất đó, cũng như bản thân kết quả tìm kiếm, chỉ giới hạn ở những lợi ích chung", phát ngôn viên của Facebook - công ty sở hữu Instagram - cho biết trong một tuyên bố gửi tới Insider.

Người này cho biết thêm "giảm cân" lẽ ra không phải một trong số từ khóa nên gợi ý. "Chúng tôi đã thực hiện các bước để ngăn những thuật ngữ này xuất hiện. Chúng tôi xin lỗi vì gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào".

Instagram cho biết họ không cho phép các nội dung khuyến khích chứng rối loạn ăn uống xuất hiện và xóa các bài đăng ngay khi phát hiện chúng. Người dùng được phép nói về quá trình hồi phục sau rối loạn, nhưng các hashtag liên quan đến nó bắt đầu bằng #thinspo, #proana và #anabuddy đã bị chặn.

Mạng xã hội này cũng cho biết các bài đăng quảng cáo sản phẩm giảm cân siêu tốc cũng bị cấm.

Theo Tiến sĩ Bryony Bamford, Giám đốc lâm sàng tại The London Centre for Eating Disorders and Body Image, những tổn thương đã xảy ra khi người dùng nhìn thấy từ khóa trên Instagram.

"Nhiều người mắc chứng rối loạn ăn uống hoặc đang hồi phục có thể bị ảnh hưởng bởi những thông điệp vô ích họ xem được trên mạng xã hội. Những từ khóa ăn kiêng hay giảm cân có thể kích hoạt nhận thức về chứng rối loạn. Sau hồi phục là khoảng thời gian họ cực kỳ dễ bị tổn thương, việc tiếp xúc với các yếu tố trên có nguy cơ gây tái phát bệnh", bà nói.

Cách Instagram đề xuất từ khóa tìm kiếm cho người dùng.

Victoria Spence, một influencer từng mắc chứng rối loạn ăn uống, thường xuyên chia sẻ những bài viết về quá trình hồi phục của mình. Spence nói cô không tin rằng việc Instagram quảng bá nội dung ăn kiêng là một sai lầm trong thuật toán.

"Instagram là một nền tảng để quảng cáo, còn ngành công nghiệp thực phẩm ăn kiêng là gã khổng lồ trị giá hàng tỷ bảng Anh. Vấn đề với việc quảng cáo nội dung xoay quanh 'ức chế sự thèm ăn' và 'kế hoạch giảm cân' trên một nền tảng có lượng lớn người dùng trẻ tuổi cho thấy họ đang bình thường hóa chuyện ăn kiêng và tôn vinh phương pháp giảm cân".

Spence cho rằng Instagram cần cải thiện thuật toán để các bài đăng về chế độ ăn kiêng bị đẩy xuống. "Câu hỏi là họ thực sự quan tâm đến người dùng hay coi trọng lợi nhuận hơn với tư cách là doanh nghiệp", cô nói.