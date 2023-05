Iniesta sắp chia tay Vissel Kobe

Cựu tiền vệ Barcelona, Iniesta quyết định tìm một thử thách mới ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp.

Theo Nikkan Sports, tiền vệ 38 tuổi sẽ kết thúc chuyến phiêu lưu ở Nhật Bản vào tháng 7. Mặc dù hợp đồng của anh với CLB chủ quản Vissel Kobe còn kéo dài đến ngày 31/1/2024, hai bên đồng ý chấm dứt trước thời hạn.

Vissel Kobe đã sắp xếp một trận đấu giao hữu với Barcelona vào tháng 6 tại SVĐ Tokyo, Nhật Bản. Đó sẽ là thời điểm để CLB thuộc J1.League tiến hành tri ân Iniesta, người sẽ đón sinh nhật lần thứ 39 vào ngày 11/5.

Ở mùa giải này, Iniesta bỏ lỡ tới 11 trận đấu của Vissel Kobe và chỉ xuất hiện 4 lần, với tổng cộng 59 phút. Iniesta không còn đủ thể lực để thi đấu trong màu áo Vissel Kobe.

Iniesta chưa muốn treo giày vào thời điểm hiện tại. Anh nhận được một số đề nghị từ Mỹ lẫn Trung Đông và đang cân nhắc bến đỗ tiếp theo của sự nghiệp.

Trước đó, sau nhiều năm chơi bóng cho Barcelona, Iniesta rời sân Nou Camp vào tháng 2/2018. Tại Nhật Bản, tiền vệ tài hoa này hưởng mức lương lên tới 25 triệu euro/năm. Ngay trong năm đầu tiên đặt chân đến Vissel Kobe, anh tạo ra một hiệu ứng truyền thông khá tốt. Trong báo cáo của năm tài khóa 2019, CLB đạt lợi nhuận 96 triệu euro. Đây là lần đầu tiên, một CLB tại Nhật Bản có mức lợi nhuận trên 66 triệu euro.

Trong thời gian khoác áo Vissel Kobe, thành tích ấn tượng bậc nhất của Iniesta là giành được Cúp Hoàng đế (2019), Siêu Cúp Nhật Bản (2020).

