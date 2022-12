Indonesia xin lỗi vụ CĐV ném đá vào xe buýt của Thái Lan

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) có động thái xoa dịu tình hình căng thẳng giữa quốc gia này và Thái Lan ở trận đấu hôm 29/12 (giờ Hà Nội).

Xe buýt của tuyển Thái Lan bị CĐV Indonesia tấn công hôm 29/12.

“Chúng tôi xin lỗi vì (những gì xảy ra) trong quá trình tổ chức trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan, đặc biệt là sự cố một vật thể được ném vào xe buýt của tuyển Thái Lan trước khi tiến vào sân vận động”, Trưởng bộ phận phát triển Hội cổ động viên của PSSI, Budiman Dalimunthe, cho biết.

Khoảng 15h30 (giờ Hà Nội) hôm 29/12, trước giờ bóng lăn một tiếng đồng hồ, xe buýt chở tuyển Thái Lan bị vây kín bởi nhóm CĐV quá khích của Indonesia trên đường tiến vào sân vận động Gelora Bung Karno. Nhóm CĐV Indonesia đập cửa xe, la hét và đốt pháo. May mắn là các cầu thủ và ban huấn luyện Thái Lan không bị ảnh hưởng. Họ vẫn kịp đến sân để chuẩn bị cho trận đấu này.

Theo ông Dalimunthe, những gì diễn ra ở trước sân Gelora Bung Karno nằm ngoài dự tính của PSSI. Trong cuộc họp giữa PSSI, ban tổ chức sân Bung Karno và lực lượng an ninh vào ngày 28/12, tất cả thống nhất việc thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho tuyển Thái Lan. Nhưng sự việc diễn ra hôm 29/12 không theo kế hoạch.

Sau trận, HLV Shin Tae-yong của Indonesia lo ngại đội tuyển sẽ nhận án phạt từ FIFA hoặc AFC vì không thể kiểm soát các CĐV: “Xin các CĐV Indonesia đừng hành động như vậy thêm lần nào nữa. Chúng ta không được phép đối xử với cầu thủ đối phương thô bạo như thế. Các bạn cần dành sự tôn trọng với đối thủ. Mọi người hãy hành động cẩn trọng hơn bởi chúng ta cũng giống như họ", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Sau vụ việc, PSSI yêu cầu đội ngũ ban tổ chức sân phối hợp cùng lực lượng an ninh và hội CĐV Indonesia đảm bảo không để sự việc nói trên lặp lại ở AFF Cup 2022 và những giải đấu khác trong tương lai.

Indonesia hiện xếp nhì bảng A với 7 điểm, ngang với Thái Lan nhưng thua hiệu số. Ở lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2022, thầy trò HLV Shin làm khách trên sân của Philippines.

Highlights Indonesia 1-1 Thái Lan Bàn gỡ của Sarach Yooyen giúp tuyển Thái Lan tránh khỏi thất bại ở lượt trận thứ 4 bảng A AFF Cup 2022 chiều 29/12.