Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch châu Á, khủng hoảng oxy lan rộng

Số trường hợp mắc Covid-19 mới mỗi ngày của Indonesia vẫn thấp hơn nhiều so với kỷ lục hơn 400.000 ca/ngày của Ấn Độ vào tháng 5. Tuy nhiên, Indonesia hiện có khoảng 270 triệu dân, chỉ bằng 1/5 so với Ấn Độ song số bệnh nhân Covid-19 lại cao hơn, theo Nikkei Asia. Tương quan giữa số bệnh nhân Covid-19 so với dân số ở Indonesia là 132 ca/một triệu người, trong khi tỷ lệ này ở Ấn Độ là 26 ca/một triệu người.