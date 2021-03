Indonesia ngưng sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này sẽ tạm ngưng triển khai chương trình tiêm vaccine của AstraZeneca.

Indonesia trở thành quốc gia mới nhất ngưng sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZenca. Bộ Y tế nước này cho biết Indonesia sẽ chờ kết quả thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Điều này nhiều khả năng sẽ làm đình trệ kế hoạch tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Indonesia, quốc gia đã ghi nhận 1,42 triệu ca dương tính với virus corona, trong đó có hơn 38.400 người tử vong.

Trước đó, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Thái Lan, Italy, Romania và Hà Lan đã thông báo ngưng triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19 do hãng dược AstraZeneca phát triển sau khi giới chức y tế Đan Mạch và Na Uy báo cáo về triệu chứng có thể là tác dụng phụ của chế phẩm này.

Cụ thể, ngày 11/3, Đan Mạch đã ngưng sử dụng vaccine Covid-19 do AstraZeneca phát triển sau khi phát hiện một số cục máu đông trên cơ thể một phụ nữ 60 tuổi được tiêm chủng trước đó. Theo giới chức y tế Đan Mạch, mũi vaccine tiêm cho người này cùng đợt với lượng vaccine được triển khai tại Áo.

Vào ngày 13/3, giới chức Na Uy cho biết ba nhân viên y tế nước này bị xuất huyết, đông máu và hạ tiểu cầu sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca.

Nhiều nước ở châu Âu và Đông Nam Á đồng loạt ngưng triển khai vaccine Covid-19 của AstraZeneca vì lo ngại tác dụng phụ đối với người được tiêm. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố, AstraZeneca cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu, theo dữ liệu thu được từ 10 triệu người đã tiêm vaccine của hãng này.

Ngày 12/3, phát ngôn viên Margaret Harris của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/3 cho biết chưa tìm thấy lý do để ngưng sử dụng vaccine Covid-19 do AstraZeneca phát triển.

"Đúng vậy, chúng ta nên tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca", bà Harris khẳng định.