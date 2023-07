‘Indiana Jones 5’ - sân chơi của ‘già gân’

Bộ phim là lời tạm biệt đầy cảm xúc của Harrison Ford với vai diễn huyền thoại sau hơn 4 thập kỷ gắn bó. Ở độ tuổi ngoài 80, tài tử vẫn dư sức chinh phục khán giả.

Genre: Hành động, Phiêu lưu

Director: James Mangold

Cast: Mads Mikkelsen, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renée Wilson...

Rating: 7.5/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Công chiếu tại Việt Nam từ cuối tháng 6, Indiana Jones and The Dial of Destiny (tựa Việt Indian Jones và vòng quay định mệnh) là phần thứ 5 trong loạt phim phiêu lưu huyền thoại Indiana Jones. Trước đó, các tác phẩm tiền nhiệm đều được đông đảo nhà phê bình lẫn khán giả đón nhận. Thành tích trên mặt trận thương mại cũng ấn tượng không kém, với tổng doanh thu phòng vé sau 4 phần lên tới gần 2 tỷ USD .

Trở lại với dự án mới nhất, đây là lần cuối cùng khán giả được chứng kiến Harrison Ford hóa thân nhà khảo cổ học vĩ đại trên màn ảnh rộng. Được đầu tư với kinh phí gần 300 triệu USD , phim chiêu đãi khán giả bằng những dàn cảnh ấn tượng, choáng ngợp, dù nội dung chưa quá bùng nổ. Ngoài ra, màn trình diễn của Harrison Ford, như thường lệ, vẫn để lại thiện cảm rất lớn với khán giả, đặc biệt là fan của dòng phim này.

Giàu hoài niệm nhưng chưa quá đặc sắc

Chuyện phim lấy bối cảnh chính vào năm 1969, nhiều năm sau sự kiện của phần 4. Vị giáo sư Indiana Jones đáng kính đang phải đối mặt với nhiều áp lực khủng hoảng tuổi già. Ông sống cô độc trong căn nhà, chịu đựng nỗi muộn phiền từ việc ly thân vợ. Đáng buồn hơn, Indy đã tới tuổi về hưu, cảm thấy lạc lõng trước sự phát triển chóng mặt của khoa học.

Thế rồi, người con đỡ đầu Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) sau gần 20 năm không gặp bất ngờ tìm đến ông. Cũng từ đây, cuộc sống của Indy trở nên xáo trộn. Ông bất đắc dĩ cùng Helena trở thành mục tiêu truy lùng của đám người Đức Quốc xã, do Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) cầm đầu. Thực chất, cả nhóm đang lùng sục chiếc vòng quay có khả năng thao túng thời gian, một cổ vật được phát minh bởi nhà toán học Archimedes (Ác-si-mét). Indy một lần nữa phải lên đường tìm kiếm bảo vật, ngăn chặn dã tâm của Voller.

Nhập đề của phần 5 hơi dài dòng vì phải giải thích câu chuyện xoay quanh món cổ vật bí ẩn.

Indiana Jones and The Dial of Destiny là bộ phim duy nhất trong series không do Steven Spielberg đạo diễn hay George Lucas viết kịch bản. Thay vào đó, cả hai lui về với vai trò điều hành sản xuất. Chuyện phim mở màn bằng phân đoạn giới thiệu nhân vật quen thuộc, cùng mục tiêu thám hiểm chính của phần này - vòng quay định mệnh.

Đoạn mở đầu đưa người xem trở về khoảng thời gian 1944. Lúc này, Indy cùng đồng minh Basil Shaw (Toby Jones) bị phe Đức Quốc xã bắt giữ khi đang cố gắng lấy trộm ngọn giáo của Longinus. Trong lúc tìm đường tẩu thoát, họ vô tình phát hiện bí mật về Antikythera - cổ vật do Archimedes chế tạo. Dẫu vậy, nó đã bị chia làm đôi nửa. Điều này dẫn tới các sự kiện thuộc mạch truyện chính.

Phải thừa nhận, phần nhập đề mà Indiana Jones đem lại luôn gây được ấn tượng tích cực, dù vẫn là công thức cũ. Người xem được dẫn dắt vào phi vụ phiêu lưu đầy thú vị và gay cấn. Chỉ có điều, phần CGI được sử dụng làm trẻ hóa gương mặt Indy chưa thực sự hiệu quả, làm cho biểu cảm nhân vật nhiều phen trở nên đơ cứng và gượng gạo.

Phim có thời lượng khoảng 154 phút, được xây dựng trên cấu trúc ba hồi. Với cốt truyện không quá phức tạp, phần 5 Indiana Jones khó tránh khỏi việc dàn trải. Một số tình tiết lê thê xuất hiện cuối hồi một và đầu hồi hai, ít nhiều tác động tới trải nghiệm xem phim của khán giả.

Bù lại, đứa con tinh thần của đạo diễn James Mangold vẫn biết cách “kéo mood” bằng những màn đụng độ, tái ngộ thú vị cùng bí ẩn đằng sau món cổ vật kỳ quái. Trên hành trình thám hiểm và khám phá, từng manh mối nhỏ dần lộ ra, dẫn nhân vật đến những miền đất mới lạ, với bối cảnh cực kỳ đa dạng. Mỗi thước phim đều cho thấy sự tính toán, mang đầy sắc màu hoài niệm.

Nhân vật tỏa sáng

Nếu tình tiết chưa để lại quá nhiều ấn tượng thì nhân vật lại chính là điểm sáng trong tác phẩm của James Mangold.

Viết về dòng phim phiêu lưu, nhà biên kịch Jason Hellerman từng nhận định nó giúp “vận chuyển” khán giả đến những vùng đất xa xôi của thế giới, khiến họ phải “đứng ngồi không yên”. Thể loại này mang đến khẩu vị mạo hiểm, phấn khích và một hành trình đầy ý nghĩa cho nhân vật chính, dù không phải lúc nào cũng có phe phản diện cụ thể.

Phim mang màu sắc vintage, với những dàn cảnh cực kỳ ấn tượng, đặc biệt trong các pha hành động.

Trở lại với The Dial of Destiny, không khó để nhận ra rằng Indiana Jones chính là chìa khóa giải mã tác phẩm. Xuyên suốt hành trình phiêu lưu kéo dài nhiều thập kỷ, câu chuyện xoay quanh cuộc đời nhân vật vẫn chưa khi nào vơi sức thú vị.

Dù được hưởng “hào quang nhân vật chính”, từng vào sinh ra tử không ít lần, nhân vật vẫn khó tránh khỏi quy luật của thời gian. Điều này, trên phương diện nào đó, có mối liên hệ không nhỏ với món bảo vật trung tâm của bộ phim. Chiếc vòng quay định mệnh đại diện cho khát vọng chinh phục và làm chủ thời gian - một trong những địa hạt mà loài người chưa thể đặt chân tới.

Ở độ tuổi xế chiều, Indy giờ đây phải đối mặt với cảm giác lạc lõng trước dòng chảy điên cuồng của cuộc sống. Những bài giảng của ông không còn đủ sức hấp dẫn sinh viên trẻ. Trên hết, Indy cũng hiểu mình đã “quá tuổi” để để quăng mình vào các cuộc phiêu lưu như xưa. Nhà khảo cổ học với sức khỏe suy giảm gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, luôn miệng than vãn về chứng đau cột sống. Trải qua cả nửa đời phiêu lưu, ông trở về sống cô độc trong căn nhà không còn hình bóng vợ con.

Sự đối lập mà bộ phim vẽ ra dễ khiến khán giả cảm thấy đồng cảm và chạnh lòng. Rồi cũng từ đó, Indy một lần nữa bị ném vào thử thách, khiến cuộc sống trở nên đảo lộn. Trên hành trình này, tâm lý nhân vật trải qua không ít thử thách, khéo léo truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới người xem.

Ở độ tuổi ngoài 80, Harrison Ford là minh chứng điển hình cho nhận định “gừng càng già càng cay”. Tài tử với ngoại hình lịch lãm, đôi mắt biết nói và nụ cười thương hiệu tạo vẫn tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh rộng. Bên cạnh sự biến hóa trong tính cách hay nội tâm, nhân vật dưới màn hóa thân của Harrison còn ghi điểm bằng những pha hành động không quá nặng đô nhưng chứa đầy yếu tố hài hước.

Những màn rượt đuổi, đánh đấm hay leo trèo trên vách núi khiến Indy tuổi già cảm thấy đuối sức. Nhưng trên hết, sự thông minh, lòng quả cảm và đam mê khám phá trong nhân vật vĩnh viễn không thể bị dập tắt.

Cách khai triển tình tiết vẫn đi theo mô-típ cổ điển, gắn liền với thương hiệu suốt nhiều thập kỷ qua.

Nhân vật đồng hành cùng Indy trong bộ phim lần này là Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) và Teddy (Ethann Isidore). Đặt cạnh bạn diễn gạo cội, bộ đôi diễn viên trẻ vẫn không hề bị lép vế. Một bên là cô nàng ranh mãnh, lanh lợi và trải đời. Bên còn lại là cậu nhóc thông minh, nhanh nhẹn, với nhiều kỹ năng học được từ ngón nghề móc túi. Họ tung hứng một cách duyên dáng, khéo léo, mang lại không ít tiếng cười cho khán giả.

Về phía “phản diện” Jürgen Voller, tài tử Mads Mikkelsen đã xuất sắc lột tả một gã Đức Quốc xã với lòng tham và đầy dã tâm. Điều này được thể hiện trong âm mưu kiếm lời từ chương trình đổ bộ lên Mặt Trăng của Nasa, hay cả cách hắn cố gắng chiếm đoạt chiếc vòng quay định mệnh nhằm thay đổi kết quả trận chiến lịch sử...

Động cơ và hành động của các nhân vật đều được móc nối chặt chẽ, tạo nên những bước ngoặt bùng nổ ở hồi cuối. Cái kết mà biên kịch lựa chọn cho mỗi nhân vật có thể gây tranh cãi vì tính thuyết phục, nhưng trên hết đã khép lại phim một cách trọn vẹn về mặt cảm xúc.

Indiana Jones 5 dù không phải một món ăn mới, nhưng chắc chắn không lỗi thời. Sắc màu mà tác phẩm này mang lại tạo ra những xúc cảm hoài niệm khó phai trong lòng khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi thương hiệu này suốt nhiều năm qua.