'Indiana Jones 5' gây nuối tiếc về doanh thu công chiếu

Lời chia tay của Harrison Ford với "Indiana Jones and the Dial of Destiny" để lại nuối tiếc khi chỉ thu về 24 triệu USD trong ngày đầu công chiếu.

CBR đưa tin phần thứ năm trong loạt phim Indiana Jones có màn chào sân thất vọng với 24 triệu USD . Dự kiến tác phẩm chỉ đạt ​​khoảng 60 triệu USD vào cuối tuần này. Theo số liệu từ Hollywood Reporter, Indiana Jones and the Dial of Destiny vấp phải tình cảnh ế ẩm tương tự "bom xịt" The Flash.

Với ngân sách sản xuất xấp xỉ 300 triệu USD , bộ phim được kỳ vọng tạo nên cuộc đua phòng vé cùng loạt tác phẩm như The Flash hay sắp tới là Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. Tuy nhiên, lời chia tay của Harrison Ford trong vai nhà khảo cổ học Indiana Jones chưa đủ thuyết phục khán giả toàn cầu.

Theo CBR, một số người hâm mộ cho rằng khoảng thời gian xa cách giữa các phần phim và Indiana Jones 5 không do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện là nguyên do khiến tác phẩm thiếu hấp dẫn.

Indiana Jones 5 cho thấy sự đuối sức ngay trong ngày đầu ra mắt khán giả. Ảnh: Lucasfilm.

Theo CBR, Disney chưa có động thái mới sau khi mua lại bản quyền thương hiệu Indiana Jones. Trước đó, Kathleen Kennedy - chủ tịch của Lucasfilm - mong muốn thương hiệu Indiana Jones sẽ tiếp tục dưới dạng loạt phim truyền hình.

"Nếu chúng tôi có dự định cho điều gì thì đó chỉ có thể là loạt phim truyền hình. Song, chúng tôi sẽ giữ nguyên bản chất của Indiana Jones. Harrison Ford đã đồng hành cùng nhân vật trong năm tác phẩm liên tiếp. Điều đó đã tạo nên phong cách riêng biệt cho loạt phim này", Kennedy nói.

Gây tiếng vang nhờ tài nhào nặn của đạo diễn Steven Spielberg, Indiana Jones là một trong những loạt phim ăn khách lâu đời nhất nhì tại Hollywood. Lần đầu ra mắt khán giả trong Raiders of the Lost Ark (1981), Steven Spielberg liên tiếp trình làng loạt tác phẩm gồm Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), Indiana Jones and the Last Crusade (1989) và Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008).