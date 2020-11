In ấn, phát hành sách giả bị xử lý ra sao?

Luật sư cho rằng hành vi in ấn, nhân bản lậu, phát hành sách giả có thể bị phạt tiền lên đến 70 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại hội sách diễn ra trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội (tổ chức trong các ngày 5-8/11), Đội Quản lý thị trường số 12 đã phát hiện và tịch thu hàng chục đầu sách làm giả sách của nhiều đơn vị xuất bản.

Thời điểm kiểm tra, các đầu sách giả được bày bán la liệt với mức giá 30.000-35.000 đồng mỗi kg. Chủ các cơ sở trưng bày không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Pháp luật hiện hành quy định chế tài xử lý ra sao đối với hành vi in ấn, phát hành và bán sách giả?

Theo luật sư Giáp, người buôn bán sách giả để trục lợi có thể bị phạt đến 15 năm tù. Ảnh: Hải Nam.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa), tình trạng in ấn, phát hành hoặc làm sách giả khá phổ biến trên thị trường. Việc làm này gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, tình hình sản xuất và kinh doanh của các đơn vị xuất bản chính thống.

"Hành vi làm giả sách để trục lợi, tùy tính chất mức độ vi phạm, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự", luật sư đánh giá.

Ông cho biết khoản 5, Điều 27 Nghị định 159 của Chính phủ quy định mức phạt tiền 20-30 triệu đối với các hành vi: Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 300 bản trở lên.

Ngoài ra, hoạt động in ấn không được sự cho phép của tác giả còn vi phạm về quyền sao chép tác phẩm. Điều 18 Nghị định 113 của Chính phủ quy định mức phạt cao nhất lên đến 35 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Đối với tổ chức, mức phạt hành chính gấp 2 lần mức phạt dành cho cá nhân nêu trên.

Đặc biệt, nếu cá nhân, tổ chức vi phạm luật, thu lời bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu tác phẩm từ 100 triệu đồng trở lên, thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 225 Bộ luật hình sự về tội Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

"Cá nhân phạm tội phạt tù lên đến 3 năm, còn pháp nhân vi phạm thì bị phạt tiền cao nhất là 3 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động tối đa 12 tháng", luật sư Giáp nhấn mạnh.

Đối với hành vi buôn bán sách giả, ông Giáp cho rằng đó là dấu hiệu của việc buôn bán hàng giả. Người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 192 Bộ luật hình sự.