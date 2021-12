Imperium Town Nha Trang được đầu tư chuỗi tiện ích cao cấp

Dự án Imperium Town Nha Trang dự kiến khánh thành vào năm 2023 được kỳ vọng trở thành điểm đến của giới chủ thượng lưu mong muốn thể hiện đẳng cấp.

Khi đi vào vận hành, Imperium Town Nha Trang với loạt tiện ích đẳng cấp hứa hẹn tạo nên cộng đồng cư dân tinh hoa, hướng đến cuộc sống thịnh vượng theo tiêu chuẩn châu Âu tại vịnh ngọc.

Nhu cầu khẳng định đẳng cấp

Trong tháp nhu cầu của Maslow - lý thuyết về tâm lý học nổi tiếng để mô tả các giai đoạn tăng trưởng của đời người và tâm lý xã hội - mức độ cao nhất là khẳng định, thể hiện bản thân. Nói cách khác, khi đã đủ đầy những nhu cầu cơ bản, con người hướng đến thể hiện, khẳng định bản thân và khát khao được xã hội công nhận.

Nhìn vào câu chuyện vận hành xã hội, có thể thấy điểm chung của giới tinh hoa ở các nước châu Âu, châu Mỹ hay châu Á là khẳng định đẳng cấp qua nơi ăn, chốn ở, với quan niệm "nơi bạn sống nói lên tính cách, con người và đẳng cấp của bạn".

Những dự án căn hộ cao cấp sở hữu chuỗi tiện ích hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều.

Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua chặng đường khoảng 20 năm phát triển, đặc biệt với mô hình căn hộ. Căn hộ không chỉ là nơi ở mà cần đáp ứng các nhu cầu như không gian, môi trường sống, tiện ích... Xa hơn, đây còn là nơi để tự hào và khẳng định đẳng cấp. Đó cũng là lý do các dự án phục vụ cộng đồng tinh hoa, trí thức ngày càng phát triển ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố lớn khác.

Trong bối cảnh mức sống ngày càng cao, không ít cặp vợ chồng Việt Nam có mức thu nhập hàng năm 2- 6 tỷ đồng . Đây là nhóm khách hàng tiềm năng của bất động sản cao cấp, mong muốn trải nghiệm cuộc sống thượng lưu.

Nắm bắt xu hướng này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang (Indochine Nha Trang) đã phát triển dự án bất động sản Imperium Town Nha Trang. Dự án được đánh giá là công trình điểm nhấn, biểu tượng mới của phía nam thành phố du lịch năng động hàng đầu cả nước, nơi dự kiến hình thành một cộng đồng thịnh vượng.

Điểm nhấn tiện ích tại Imperium Town Nha Trang

Định danh là sản phẩm cao cấp, Imperium Town Nha Trang sở hữu chuỗi tiện ích đủ sức chiếm cảm tình của cả những khách hàng duy mỹ và khó tính.

Imperium Town Nha Trang sở hữu bể bơi vô cực ở độ cao 150 m, kế bên là skygarden, có đài quan sát với tầm nhìn chiếm trọn bờ biển dài và toàn bộ thành phố. Dự án còn có 3 tầng trung tâm thương mại, sân đỗ trực thăng cùng sảnh thang máy panorama cho cư dân thưởng ngoạn khung cảnh biển nên thơ, thu trọn vịnh ngọc trong tầm mắt.

Thang máy panorama là điểm nhấn của Imperium Town Nha Trang.

Toàn bộ căn hộ của Imperium Town Nha Trang đều được bao bọc bởi những ô cửa kính trong suốt với tầm nhìn rộng. Trong đó, 17,87% căn hộ có tầm nhìn hướng biển, 8,30% căn hộ hướng ra thành phố, 18,95% căn hộ có view sông và phố, 54,88% căn hộ có view biển, phố và sông.

Bên cạnh những tiện ích sẵn có theo phong cách "all in one" (tất cả tại một điểm đến), Imperium Town Nha Trang còn tọa lạc ở vị trí cách biển 800 m, đủ xa để tránh sự ồn ào, đảm bảo cuộc sống riêng tư, vốn là tiêu chuẩn hàng đầu của các dự án cao cấp. Tuy nhiên, mặt khác, cư dân tại đây cũng chỉ cần 3-5 phút tản bộ là có thể gặp biển, hòa mình cùng thiên nhiên và thưởng thức cuộc sống đa sắc màu.

Imperium Town Nha Trang - dự án được ví như "nơi khởi nguồn thịnh vượng" - đang từng bước hình thành và dự kiến đón những cư dân đầu tiên vào năm 2023.