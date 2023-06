Imou chinh phục khách hàng bằng giải pháp nhà thông minh

Cho phép gia chủ điều khiển thiết bị từ xa, tận hưởng cuộc sống thông minh ngay trong căn nhà, Imou mang đến bộ giải pháp IoT lấy công nghệ video làm trọng tâm.

Trước đây, nhà thông minh là khái niệm chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Ngày nay, nhà thông minh đã trở thành một phần quan trọng của đời sống thực. Theo The New York Times, nhà thông minh là một trong 3 xu hướng công nghệ được nhận định là điểm sáng của tương lai. Báo cáo của Statista chỉ ra doanh thu thị trường nhà thông minh toàn cầu đạt 117,55 tỷ USD tính đến cuối tháng 12/2022. Dự kiến đến năm 2027, doanh thu nhà thông minh toàn cầu đạt 222,90 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR 2022-2027) là 12,47%.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ nhờ ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với big data (dữ liệu lớn) và IoT (vạn vật kết nối Internet). Tổng doanh thu thị trường nước ta vào năm 2027 được Statista dự báo đạt 460,10 triệu USD , với số hộ gia đình lắp đặt smarthome dự kiến đến 5,6 triệu.

Với các tính năng từ kích hoạt ánh sáng bằng giọng nói đến điều khiển hệ thống an ninh gồm camera, báo động, khóa cửa… tự động, nhà thông minh mang đến loạt tiện ích và lợi ích chưa từng có. Không cần đến từng phòng kiểm tra từng công tắc đèn hay ổ cắm, camera an ninh, gia chủ có toàn quyền kiểm soát tất cả đồ công nghệ trong nhà bằng một thiết bị duy nhất.

Bắt kịp làn sóng IoT và sự lên ngôi của ngành công nghiệp nhà thông minh trên toàn cầu, Imou - nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ IoT thông minh, lấy công nghệ video làm tâm - nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần đồng thời chinh phục người dùng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Được thành lập năm 2015, Imou đã trải qua 8 năm mở rộng từ thị trường Trung Quốc ra phạm vi toàn cầu. Đến nay, thương hiệu đã phát triển đội ngũ lên hơn 1.000 nhân viên với trên 80% thuộc mảng Nghiên cứu và Phát triển (R&D), phân phối rộng khắp 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 30 triệu người dùng trên thế giới.

Với sự phát triển mạnh mẽ và công nghệ vượt trội, camera Imou đã được bình chọn nằm trong top 5 nhà cung cấp thiết bị an ninh giám sát hàng đầu thế giới do A&S International xếp hạng.

Mới gia nhập thị trường Việt Nam từ 2019, nhưng với những dòng sản phẩm mang bản sắc riêng, Imou nhanh chóng tạo tiếng vang và được đông đảo người tiêu dùng Việt yêu thích nhờ giá vừa túi tiền, tích hợp công nghệ hiện đại, dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

Với mục tiêu kiến tạo cuộc sống thông minh, dễ dàng và an toàn hơn, Imou mang đến loạt sản phẩm bảo mật thông tin không giới hạn cho gia đình Việt, hứa hẹn tạo ra “cú nổ lớn” trong cuộc cách mạng nhà thông minh tại Việt Nam.

Cụ thể, Imou ra mắt hệ sinh thái gồm 4 sản phẩm chính: Imou Security, Imou Robots, Imou Lights và Imou Link. Dựa trên công nghệ AI và công nghệ đám mây cốt lõi, hệ thống cho phép cung cấp giải pháp đa dạng theo nhiều tình huống sử dụng, tạo ra trải nghiệm thuận tiện, hiệu quả và linh hoạt hơn cho người dùng.

Imou Sense là ma trận thuật toán AI do Imou phát triển. Imou Sense gồm các thuật toán video, âm thanh, điều hướng và phát hiện, giúp loạt thiết bị Imou trong ngôi nhà trở nên chính xác, thông minh hơn đến 50% so với trước đây. Nhờ cơ sở thuật toán mạnh mẽ, Imou Sense chỉ mất 0,02 giây để phát hiện vật thể và xác định đối tượng mục tiêu, sau đó đẩy thông báo đến app Imou Life trên thiết bị người dùng.

Ở lĩnh vực Imou Secutity, công nghệ Imou Sense hỗ trợ việc nhận dạng thuộc tính (các thành viên, cử chỉ…), phát hiện mục tiêu (dáng người, phương tiện, kiện hàng, khuôn mặt, vật nuôi...), theo dõi mục tiêu, phân tích hành vi (phát hiện té ngã, xâm nhập ngôi nhà). Với các dòng camera mới như Cruiser 2 và Rex 3D, công nghệ này có thể liên tục theo dõi đối tượng mà gia chủ đặc biệt quan tâm, thông báo ngay lập tức nếu phát hiện hành vi bất thường.

Cruiser 2 và Rex 3D là 2 camera an ninh mới ra mắt đầu tiên của Imou được trang bị Imou Sense. Trong tương lai, nhiều sản phẩm hơn nữa của thương hiệu cũng được trang bị công nghệ này nhằm cung cấp giải pháp đa dạng cho nhiều mục đích sử dụng.

Hành trình chạm đến hàng chục triệu khách hàng của Imou không chỉ đến từ việc cung cấp các thiết bị hiện đại nhất, mà còn ở việc thấu hiểu tâm lý người dùng.

Xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua sản phẩm mới, đội ngũ R&D Imou đã dành nhiều năm nghiên cứu để tạo ra các công nghệ mới với cốt lõi là AI, điện toán đám mây. Song song đó, Imou cũng bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng thông qua việc hợp tác với các bên kỹ thuật an ninh danh tiếng. Những nỗ lực đó mở ra nhiều cơ hội lớn để đưa giải pháp thông minh của Imou vào các khu đô thị cao cấp hoặc căn hộ cá nhân trong tương lai, chinh phục ngày càng nhiều người dùng trên toàn thế giới.

