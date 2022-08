Image Skincare ra mắt sản phẩm chứa 20% vitamin C

Dẫn xuất vitamin C trong sản phẩm mới của Image Skincare có độ ổn định cao, tồn tại lâu và không gây kích ứng da.

Vừa qua, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Image Skincare giới thiệu đến người dùng Việt loạt sản phẩm dành cho mùa hè gồm Image MD restoring power C, Clearcell clarifying repair crème, Clearcell clarifying salicylic blemish gel, Ageless total microderm exfoliator. Trong đó, Image MD restoring power C là sản phẩm chủ đạo của lần ra mắt này, hướng đến bảo vệ làn da hư tổn và hỗ trợ hạn chế dấu hiệu lão hóa.

Bổ sung nhiều dưỡng chất cho da

Sản phẩm sở hữu bảng thành phần tốt cho sự phục hồi của da, như vitamin C, vitamin E, ferulic acid. Bên cạnh đó, sản phẩm chứa các thành phần bổ sung như HA hỗ trợ cấp ẩm, giúp da căng mịn; probiotic tạo hàng rào bảo vệ da trước tác nhân gây hại. Chiết xuất từ gừng trong sản phẩm cũng chăm sóc da khỏe mạnh hơn.

Image Skincare ra mắt các sản phẩm mới Image MD power C, Clearcell repair crème, Clearcell blemish gel và Ageless total microderm exfoliator.

Image MD restoring power C chứa tới 20% vitamin C, kết hợp với 0.5% ferulic acid, vitamin E và chiết xuất từ gừng tạo nên một hệ thống màng chắn vững chắc, bảo vệ làn da khỏi yếu tố ngoại sinh gây hại. Từ đó, sản phẩm hỗ trợ hạn chế dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay sự kém săn chắc, giúp dưỡng ẩm để làn da trông mịn màng hơn.

Vitamin C trong sản phẩm Image MD restoring power C mang đến nhiều công dụng.

Khắc phục nhược điểm vốn có của vitamin C

Là dưỡng chất quan trọng đối với da, vitamin C được nhiều chị em tin dùng để làm đẹp. Tuy nhiên, đặc tính chung của vitamin C là tan trong nước, do đó rất khó thấm qua da. Ngoài ra vitamin C dễ bị oxy hóa bởi nhiệt độ và ánh sáng, dẫn đến việc sản phẩm hỏng nhanh, khó bảo quản. Bên cạnh đó, vitamin C cũng khó đưa vào các chế phẩm dạng bôi thoa.

Thông thường, trên thị trường phổ biến sản phẩm ở dạng vitamin C acid. Tuy nhiên, nồng độ của loại vitamin C này khó được nâng cao hơn bởi dễ khiến da kích ứng. Với Image MD restoring power C, hàm lượng vitamin C lên đến 20% nhưng vẫn ổn định và tồn tại đủ lâu để có thể tác động lên da mà không gây kích ứng. Đây là một dẫn xuất vitamin C thế hệ mới tan trong dầu, có tên gọi là tetrahexyldecyl ascorbate.

Với đặc tính tan trong dầu, dẫn xuất vitamin C này có thể nhanh chóng thẩm thấu qua da và hạn chế bắt nắng. Bên cạnh đó, dẫn xuất này còn giúp trung hòa gốc tự do gây hại cho lipid da.

Image MD power C phù hợp cho các làn da hư tổn, xỉn màu.

Ngoài ra, thành phần bổ sung acetyl zingeron (một chiết xuất từ gừng) giúp tạo thành hàng rào bảo vệ da vững chắc, hỗ trợ ổn định vitamin C khi hấp thụ vào da. Nhờ đó, người dùng dễ dàng sử dụng và bảo quản sản phẩm.