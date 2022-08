ILA ra mắt hệ thống mầm non ILO hướng đến thế hệ trẻ Việt Nam

Trước nhu cầu đầu tư cho con từ “giai đoạn vàng” 0 đến 6 tuổi của nhiều phụ huynh, tổ chức giáo dục ILA sáng lập hệ thống mầm non ILO mang tính bước ngoặt.

Trong tiếng Phần Lan, “ILO” nghĩa là “niềm vui”, “hạnh phúc”. Kế thừa tinh hoa từ nền tảng giáo dục hạnh phúc của đất nước Phần Lan, hệ thống mầm non ILO mang đến sự khởi đầu tốt đẹp trong giai đoạn đầu đời mà mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được hưởng.

Hệ thống mầm non hạnh phúc ứng dụng tinh hoa giáo dục Phần Lan cho trẻ 0-6 tuổi.

Tuổi thơ hạnh phúc cùng ILO

Suốt 25 năm theo đuổi triết lý “Giáo dục thay đổi cuộc đời”, sự ra đời của ILO đánh dấu nỗ lực của ILA nhằm mang thay đổi tích cực ấy đến sớm hơn với thế hệ trẻ Việt Nam. Chăm chút cho những năm tháng đầu đời là cách đầu tư hiệu quả để trẻ có một cuộc đời hạnh phúc và tương lai tươi đẹp.

Sân nước trong khuôn viên trường luôn tràn đầy tiếng cười tại ILO.

Thay đổi mà ILO mang đến bắt nguồn từ sự tự do và tôn trọng. Nơi đây, mỗi em bé được xem là một kiệt tác độc nhất với tiềm năng vô hạn, có thể làm bất cứ điều gì hoặc trở thành bất cứ ai mà con muốn.

Chương trình học được cá nhân hóa giúp khai mở “người học chủ động” trong mỗi đứa trẻ. Các em sẽ chủ động khám phá ý nghĩa cuộc sống, chắt lọc thông tin từ môi trường để đưa vào kho tàng kiến thức của bản thân. Sự chủ động mang đến cho trẻ lối tư duy đa trí tuệ, sẵn sàng hòa nhập và vững vàng trước một thế giới không ngừng thay đổi.

Bước vào ngôi trường hạnh phúc ILO, trẻ sẽ được hòa mình vào không gian trong trẻo, gần gũi với thiên nhiên, kích thích mọi giác quan và khơi dậy niềm đam mê khám phá. ILO xây dựng phương pháp học tập dựa trên niềm vui. Những giờ vui chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên hay khoảnh khắc trẻ tự do nô đùa đều là bài học giá trị, cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

Giai đoạn 0-6 tuổi được đánh giá là “giai đoạn vàng” để đặt nền móng cho tương lai của trẻ. Sẽ rất lý tưởng khi trong giai đoạn ấy, con được tiếp xúc với môi trường và phương pháp giáo dục hiện đại, nhân văn.

Nhà văn nổi tiếng Agatha Christie từng nói: “Một trong những điều may mắn nhất có thể đến trong cuộc đời bạn là một tuổi thơ đong đầy hạnh phúc”. Chỉ khi được yêu thương, tôn trọng, trẻ mới tự tin thể hiện cá tính. Chỉ khi bình yên, trẻ mới có thể lắng nghe, ngắm nhìn và cảm nhận trọn vẹn. Chỉ khi trẻ lạc quan và hạnh phúc, những ước mơ đẹp đẽ mới bay cao. Và ILO nỗ lực từng ngày mang đến nền tảng tốt đẹp, để sự khởi đầu hôm nay là bệ phóng cho tương lai của con mai sau.

Chương trình HEI Schools vui học, sáng tạo

Khi đề cập khái niệm giáo dục hạnh phúc tại Phần Lan, chúng ta không thể không nhắc đến HEI Schools do Đại học Helsinki danh tiếng đồng sáng lập. Sứ mệnh của HEI Schools là cung cấp nền giáo dục mầm non chất lượng cao của Phần Lan đến toàn cầu, trong đó có hệ thống mầm non ILO tại Việt Nam.

Không gian rộng mở tại ILO được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để đáp ứng 4 lĩnh vực học tập theo chương trình khung của HEI Schools. Trẻ được học tập các hình thức biểu đạt qua âm nhạc, thủ công và nhiều hình thức nghệ thuật phong phú. Các em khám phá và tương tác với thế giới xung quanh bằng kỹ năng ngôn ngữ, toán học, khoa học và giáo dục môi trường…

Để có nền tảng tốt cho những kỹ năng đó, trẻ được thực hành lối sống lành mạnh khi nâng cao năng lực tình cảm - xã hội và trau dồi sức khỏe thể chất. Chương trình HEI Schools thúc đẩy tính chủ động và ham thích khám phá thế giới xung quanh, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Điểm mấu chốt của HEI Schools là không “nhồi nhét” kiến thức mà tập trung nuôi dưỡng tính cách và tâm hồn của trẻ. Phương pháp giáo dục thông minh 5.0 mà ILO áp dụng không chỉ chú trọng phát triển IQ mà còn quan tâm đến các chỉ số khác như SQ, EQ, CQ.

HEI Schools không chỉ chú trọng IQ mà còn là SQ, EQ, CQ.

Bà Trần Xuân Dzu - CEO ILA Việt Nam, nhà sáng lập ILO - cho biết: “Nối tiếp sứ mệnh của ILA nhằm mang đến cho hàng triệu trẻ em Việt Nam một khởi đầu tốt đẹp nhất trong những năm đầu đời, ILO nuôi dưỡng tính cách và tâm hồn của trẻ để khơi dậy niềm đam mê học tập trọn đời, bắt đầu từ giai đoạn 0 đến 6 tuổi”.

“Đây là thời điểm giáo dục ‘vàng’, có ý nghĩa quan trọng nhất trong hành trình học tập trọn đời của các con. Với không gian giáo dục ILO, chúng tôi cam kết giáo dưỡng các con những giá trị của hạnh phúc bình yên nội tâm, cá tính nhân văn, nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp cho nền tảng một tương lai tươi sáng nhất”, bà Xuân Dzu nói thêm.

Hệ thống mầm non ILO là “quả ngọt” của ILA sau hơn 20 năm theo đuổi triết lý “Giáo dục thay đổi cuộc đời”. Cùng nhau, chúng ta sẽ nuôi dưỡng nên những thế hệ trẻ không chỉ thích nghi với thế giới luôn biến đổi mà còn góp phần tích cực để thay đổi thế giới ngày một tốt đẹp hơn.