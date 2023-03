Ighalo giục MU chiêu mộ Osimhen

Odion Ighalo, người từng chơi cho Man Utd theo dạng cho mượn mùa giải 2020/21, chia sẻ với Sky Sports: "Tôi nghĩ rằng đó là một (thương vụ - PV) khá phù hợp vì cậu ấy là chàng trai trẻ, lanh lẹ và có thể ghi bàn".

"Với Victor Osimhen và Rashford ở trên hàng công, Man Utd sẽ gây ra sự hoảng loạn cho bất kỳ hàng thủ nào, vì họ là hai cầu thủ lanh lẹ và biết ghi bàn".

Ighalo cũng tiết lộ rằng anh và Osimhen thường xuyên liên lạc với nhau. "Tôi biết rất rõ Osimhen. Cậu ấy như người anh em với tôi vậy. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi nói chuyện, tôi khuyên cậu ấy cứ chăm chỉ, tin tưởng vào bản thân, thứ mà bản thân đang làm. Osimhen đang đi đúng hướng", tiền đạo đang chơi cho CLB Al Hilal bổ sung.

Osimhen được người đàn anh đánh giá là một "con kiến" chăm chỉ và sẽ không cho hậu vệ đối phương một giây phút nào để nghỉ ngơi. Điểm này hoàn toàn phù hợp với cách chơi của Man Utd, khi Ten Hag luôn yêu cầu các tiền đạo đuổi theo bóng.

Ighalo khẳng định tiền đạo của Napoli sẽ là thương vụ thành công trong mùa hè tới với MU: "Cậu ấy chấp nhận rủi ro và tôi nghĩ thương vụ sẽ là chiến công cho Man Utd, tương tự hậu vệ người Argentina (Lisandro Martinez). Bạn sẽ thấy Osimhen đuổi theo mọi đường bóng. Cậu ấy tương tự như Lisandro Martinez".

Ở mùa này, Osimhen chơi thăng hoa với 21 bàn thắng sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tiền đạo 24 tuổi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A với 19 pha lập công, bỏ xa người đứng thứ hai Lautaro Martinez 5 bàn. Phong độ chói sáng của Osimhen giúp Napoli đứng đầu bảng Serie A và tràn đầy cơ hội đoạt Scudetto vào cuối mùa.

