IFC One Saigon chỉ thay khung kính bên ngoài, chờ kết luận thanh tra

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho biết chủ đầu tư chỉ được lắp khung kính mới bên ngoài dự án, các hạng mục khác chưa có chủ trương vì còn chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo ông Trương Công Nam, Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, công trình dự án IFC One Saigon (trước đây là Saigon M&C, Saigon One Tower) ở số 34 Tôn Đức Thắng, quận 1 ngừng thi công từ năm 2011 nên có khả năng khung kính chịu lực xung quanh không còn an toàn, đồng thời gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố.

Do đó, mới đây, chủ đầu tư là Công ty CP Saigon One Tower (tiền thân là Công ty CP Địa ốc Saigon M&C) đã nộp hồ sơ đề nghị tháo gỡ và thay mới các khung kính mặt ngoài này.

"Trên tinh thần đó, UBND TP.HCM có thông báo chấp thuận chủ trương cho phép làm khung kính bên ngoài và chỉ cho phép làm khung kính bên ngoài. Chủ đầu tư cũng cam kết là hoạt động lắp khung kính bên ngoài đến ngày 1/9 kết thúc, các hạng mục khác chưa có chủ trương vì còn chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sở Xây dựng TP cùng quận 1 sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo chủ đầu tư chấp hành chỉ đạo của TP", ông Trương Công Nam khẳng định.

Công nhân thi công lắp đặt khung kính mới bên ngoài dự án IFC One Saigon. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, ông Lim Boon Hwee, Tổng giám đốc Viva Land cũng cho biết đang đẩy mạnh công tác thi công mặt dựng chủ yếu nhằm mục đích kịp thời phục vụ mỹ quan đô thị, tạo bộ mặt mới cho thành phố chào đón Lễ Quốc khánh 2/9, hoàn toàn không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào được diễn ra tại thời điểm hiện nay.

Những ngày gần đây, thị trường râm ran thông tin các căn hộ tại dự án có giá bán lên đến 1 tỷ đồng /m2. Tuy nhiên, ông Lim Boon Hwee khẳng định chủ đầu tư chưa công bố thông tin chính thức nào về dự án, số lượng căn hộ bán ra thị trường cũng như diện tích căn hộ và giá bán.

"Do vậy, các thông tin giá 1 tỷ đồng /m2 tại dự án IFC One Saigon là thông tin đồn đoán, không chính xác", ông nói.

IFC One Saigon có tên đầu tiên là Saigon M&C, khởi công từ quý IV/2008. Sau 3 năm thi công đạt 80% tiến độ, dự án ngừng triển khai. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan từng cho biết nguyên nhân đình trệ là những mâu thuẫn trong nội bộ chủ đầu tư, trong đó có phân chia tài sản.

Chủ đầu tư đầu tiên của Saigon One Tower là Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C (sau đổi tên là Công ty CP Sài Gòn One Tower). Đây là liên doanh giữa M&C và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - Công ty TNHH Đất Thủ đô, thành lập vào ngày 31/3/2004 để tập trung nguồn lực thực hiện dự án.

Đến năm 2012, Đất Thủ đô không còn nắm giữ vốn, thay vào đó là nhóm cổ đông gồm Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) gồm DongA Bank, Công ty TNHH Chứng khoán DongA Bank, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Vào năm 2015, Saigontourist và PNJ lần lượt thoái sạch vốn tại công ty Sài Gòn M&C, từ đó rút lui khỏi dự án Saigon One Tower.

Năm 2017, sau một thời gian dài bỏ không, dự án Saigon One Tower được thế chấp cho khoản vay tín dụng hơn 7.000 tỷ đồng tại Maritime Bank và DongA Bank, trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự. Cùng năm, dự án bị Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ để xử lý và thu hồi nợ của CTCP Sài Gòn One Tower.

Từ cuối năm 2021 đến nay, công trường dự án có dấu hiệu thi công trở lại, bởi đơn vị phát triển là Viva Land.