Idocean ghi điểm nhờ sản phẩm chất lượng và an toàn

Nhà máy Idocean vừa đạt chứng nhận FSSC 22000 về hệ thống an toàn thực phẩm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế cho người Việt.

Việc đạt chứng nhận FSSC 22000 đồng nghĩa tất cả sản phẩm thuộc thương hiệu Lúave của Idocean đáp ứng tiêu chuẩn an toàn toàn cầu. Đây không chỉ là bước tiến mới của doanh nghiệp, mà còn có ý nghĩa quan trọng với đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.

Thị hiếu người dùng thay đổi hậu đại dịch

Đại dịch Covid-19 đang góp phần thay đổi nhận thức về sức khỏe của người tiêu dùng. Khảo sát của Nielsen cho thấy trong hai năm qua, 39% người tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) mua sản phẩm lành mạnh; 32% người chi tiền cho sản phẩm lành mạnh có ghi nhãn bởi tính minh bạch trong thành phần; 29% người tham gia trả tiền cho sản phẩm có tính thư giãn...

Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm chất lượng và an toàn.

Sự thay đổi này thể hiện rõ qua hành vi và nhận thức của người tiêu dùng. Chị Phượng Hằng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ sau đại dịch, chị có thói quen đọc thông tin trên nhãn, tìm hiểu về thành phần, tuyên bố và chứng nhận trước khi mua sản phẩm.

“Nhờ thói quen này, tôi cảm thấy an tâm khi lựa chọn sản phẩm an toàn với sức khỏe cả nhà, cũng như tiêu dùng sáng suốt”, chị nhấn mạnh.

Không chỉ người tiêu dùng, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực F&B (dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, ăn uống) cũng chú trọng trong khâu lựa chọn nguyên vật liệu. Anh Thanh Tùng - sở hữu chuỗi cửa hàng trà sữa tại TP.HCM - cho biết sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng ảnh hưởng đến tiêu chí chọn nguyên vật liệu của thương hiệu.

“Chúng tôi ưu tiên chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng mà còn đáp ứng xu hướng thị trường, là cơ hội để chúng tôi mở rộng và phát triển kinh doanh”, anh chia sẻ.

Những chia sẻ này phần nào cho thấy người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ có xu hướng quan tâm đến sản phẩm chất lượng, đảm bảo nguồn gốc, tính minh bạch trong thành phần cũng như quá trình sản xuất.

Doanh nghiệp Việt cung cấp sản phẩm chất lượng quốc tế

Những thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng vừa là thách thức, vừa là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định sức mạnh nội tại. Để hiện thực hóa cam kết phục vụ khách hàng với nguyên liệu xuất xứ rõ ràng, từ năm 2019, Idocean đầu tư dây chuyền sản xuất với công nghệ khép kín và hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu. Nhà máy được đặt tại Long An, sản xuất nguyên liệu pha chế dạng bột (bột kem béo thực vật, bột frappe, bột milk foam, bột yogurt…) mang thương hiệu Lúave.

Bảo chứng cho cam kết an toàn và chất lượng, mới đây, nhà máy Idocean được chứng nhận FSSC 22000 (hệ thống an toàn thực phẩm) xét duyệt bởi tổ chức FSSC (Food Safety System Certification - Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm).

FSSC 22000 được xem là tiêu chuẩn tương đương, có thể thay thế cho tiêu chuẩn được công nhận trước đây bởi GFSI (The Global Food Safety Initiative - Sáng kiến An toàn thực phẩm Toàn cầu) như BRC, IFS, SQF, Global G.A.P, BAP… Ngoài ra, đây là một trong những chứng nhận an toàn thực phẩm cao cấp nhất trong ngành thực phẩm được quốc tế công nhận và phổ biến trên toàn cầu.

Idocean nhận chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000.

Để đạt thành tích này, Idocean phải trải qua 18 tháng xét duyệt, đáp ứng tất cả yêu cầu khắt khe theo bộ tiêu chuẩn mà FSSC 22000 đưa ra.

Cụ thể, FSSC tiến hành xét duyệt, đánh giá và kiểm soát rủi ro cùng nguy cơ trong quá trình chế biến, sản xuất, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển, phân phối, xử lý, chào bán, cung cấp thuộc mọi lĩnh vực trong chuỗi thực phẩm. Tính đến thời điểm được cấp giấy chứng nhận, Idocean thuộc số ít doanh nghiệp thuần Việt vào danh sách.

Bên cạnh chứng nhận FSSC 22000, nhà máy Idocean vượt qua đợt đánh giá của ISO và đạt chứng nhận ISO 9001:2015 (Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn). Đây là tiêu chuẩn nền tảng cho mọi hệ thống quản lý chất lượng, phù hợp tất cả ngành nghề, lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp.

Idocean là một trong những nhà sản xuất và phân phối nguyên liệu, dụng cụ pha chế hàng đầu Việt Nam.

Những thành quả này không chỉ khẳng định sản phẩm của Lúave đạt chất lượng và tiêu chuẩn an toàn quốc tế, mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc để mang đến dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng. Đây cũng là động lực để thương hiệu nỗ lực vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nguyên liệu, dụng cụ pha chế tại Việt Nam, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.